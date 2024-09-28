Bitcoin ETF’lerde yüklü girişler yaşanırken, Ethereum ETF’ler de pozitife döndü.

Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un kripto parası Ether (ETH), haftayı etkileyici bir performans ile kapattı. Hafta sonuna 66 bin doların üzerini test ederek başlayan BTC, haber yayın saati itibarıyla 65.500 dolardan işlem görüyor. BTC bir haftada yüzde 4 değer kazandı.

En büyük altcoin Ether (ETH) ise hafta genelinde yüzde 4,5 değer kazanarak 2.670 dolara ulaştı. Peki ABD’de listelenen spot borsa yatırım fonları (ETF) haftayı nasıl kapattı?

Bitcoin ETF’lere 1 Milyar Dolar Girdi

Bitcoin ETF’lerin aldığı günlük yatırım miktarı, bu hafta her gün katlanarak arttı. Farside verilerine göre, 27 Eylül Cuma günü BTC ETF’lere net 494,4 milyon dolar girdi.

Cuma günü 100 milyon dolardan fazla net yatırım alan ETF bulunuyor. Ark Invest’in ETF’si ARKB’ye 203,1 milyon dolar girdi. Fidelity’nin fonu FBTC’ye 123,5 milyon dolar, BlackRock’ın fonu IBIT’e ise 110,8 milyon dolar yatırıldı. BITB, BTCO, BRRR ve HODL gibi ETF’lere yatırılan net değer, 3 milyon dolar ile 13 milyon dolar arasında değişiklik gösteriyor.

Genelde yatırım kaybeden GBTC bile cuma günü 26,2 milyon dolar net yatırım aldı. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.

Bitcoin ETF’ler bu haftanın tüm günlerini pozitif fon akışı ile geçirdi. ETF’lere bir haftada yatırılan toplam net değer 1,1 milyar doları geçiyor.

Ethereum ETF’ler Yeşile Döndü

Ethereum spot ETF’ler, Bitcoin ürünleri kadar olmasa da cuma günü yeniden yeşile dönmeyi başardı.

Farside verilerine göre, ETH ETF’lere dün net 58,7 milyon dolar girdi. En yüksek yatırımı 42,5 milyon dolar ile Fidelity’nin fonu FETH oldu. BlackRock’ın fonu ETHA’ya net 11,5 milyon dolar, ETHW’ya 5,4 milyon dolar, QETH’ye ise 4,3 milyon dolar girdi.

CETH, ETHV ve Grayscale’in mini fonu ETH de yatırım aldı. EZET’te net değer bakımından değişiklik yaşanmazken, Grayscale’in ana fonu ETHE, günü kırmızı geçiren tek ETF oldu. ETHE’den net 10,7 milyon dolar çıktı.

Dünün ardından, Ethereum ETF’lerin haftalık performansı 85 milyon dolar ile pozitif gerçekleşti.