Bundan tam 80 gün önce ABD’de piyasaya sürülen Ethereum ETF’lerine yönelik talep beklentilerin altında seyrediyor.

Kripto para analitik platformu CryptoQuant Bitcoin ve Ethereum ETF’lerini karşılaştırdı. Sonuçlar, Bitcoin’in Ethereum ETF’lerinden açık ara daha iyi performans gösterdiğine işaret ediyor.

2024 yılı, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin ABD’deki düzenleyicilerden onay aldığı yıl olarak kayıtlara geçecek. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yaklaşık 10 yıl boyunca reddettiği Bitcoin ETF’lerine 2024 yılının Ocak ayında yeşil ışık yaktı. Ethereum ETF’leri de Temmuz ayında SEC’ten onay aldı. Ancak yatırımcıların bu iki varlığa gösterdiği ilgi arasında büyük bir fark bulunuyor.

CryptoQuant’ın verilerine göre Ethereum ETF’leri ilk 79 işlem gününde 4 milyar doların üzerinde net çıkış yaşarken, aynı süreçte Bitcoin ETF’lerine yönelik 29 milyar dolarlık net sermaye girişi gerçekleşti. Bu, Bitcoin ETF’lerine yönelik ilginin Ethereum ETF’lerine yönelik ilgiye kıyasla çok daha güçlü olduğunu gösteriyor.

The #Ethereum ETF is showing signs of weak demand, with outflows observed, while the #Bitcoin ETF has experienced significant inflows.

After 79 days of ETF trading:$BTC ETF Flow: +$29.1B$ETH ETF Flow: -$4.1B pic.twitter.com/b9ss5tUuA0

