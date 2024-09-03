Balinaların XRP, TON ve ADA gibi kripto paralar ile işlem faaliyetlerinde de azalma görüldü.

Kripto para piyasalarının düzeltme geçirdiği ve güç kazanmaya çalıştığı sırada, balinalar da işlemlere ara verdi.

Santiment verilerine göre, 100 bin dolardan fazla değerde Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) işlemlerinde gözle görülür düşüşler yaşandı.

Balinalar Sessiz

Piyasanın epey aktif olduğu 13-19 Mart tarihlerinde, 100 bin dolar değerinde 115 bin BTC işlemi gerçekleştirilmişti. 21-27 Ağustos arasında bu türden işlemlerin sayısı 60 bin ile sınırlı kaldı.

100 bin dolar değerinde ETH işlemlerinin sayısına bakıldığında da benzer trend görülüyor. Bu türden ETH işlemlerinin sayısı, mart ayından ağustosa kadar 115 binden 32 bine geriledi.

XRP, Toncoin (TON) ve Cardano ile yapılan büyük işlem sayısında da azalma gerçekleşti.

Büyük işlem sayısındaki düşüş en başta endişe verici gözükse de Santiment, bunun illa düzeltme ile sonuçlanması gerekmediğini açıkladı. Balinalar piyasanın sakin olduğu dönemlerde değil, dalgalanmanın yüksek olduğu dönemlerde harekete geçmeyi seviyor.

Dolayısıyla balina işlemlerindeki düşüş, düzeltme habercisinden çok mevcut konsolidasyonun yansıması olarak değerlendirilebilir.

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Büyük yatırımcılar arasında birikim trendi de göze çarpıyor. Toplam işlem sayısı azalmış olsa dahi, balinalar fiyatın yükseleceği beklentisiyle pozisyonlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Bitcoin ağustos ayını yüzde 8,6 değer kaybı ile kapattı. Kripto para 60 bin doların üzerine çıkma konusunda zorlanıyor.

Çok daha kötü bir performans gösteren Ether, bir ayda yüzde 22 düştü. Eylül ayı kripto paraların tarihsel olarak pek de iyi performans gösterdiği bir ay değil.