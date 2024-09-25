Ons altın bugün 2.670 dolara ulaşarak rekor kırdı.

Bitcoin’in en eski ve güvenli yatırım araçlarından biri olan altın ile korelasyonu, IntoTheBlock verilerine göre son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Son yıllarda yapılan güncellemelerin ardından kendini ultra sağlam para olan konumlandıran Ethereum’un (ETH) altın ile korelasyonu ise aksi yönde ilerliyor.

BTC ve Altın Korelasyonu Artıyor

Altın ve Bitcoin, sınırlı arzları ve merkezi otoritenin olmaması gibi benzerlikler nedeniyle sık sık karşılaştırılıyor. Bu karşılaştırmayı genelde BTC destekçileri yapıyor. Hatta destekçiler, BTC’nin dijital olması ve arzının 21 milyon ile kesin olarak sınırlı olması nedeniyle daha avantajlı olduğunu iddia ediyorlar.

Ancak BTC, piyasa değeri daha düşük, dalgalanması yüksek ve çok daha yeni bir varlık. Peter Schiff gibi karşıtları da kripto parayı bu yönlerden eleştiriyor. Altın ve BTC, zaman zaman birbirinden ayrışan performans gösterseler de ekonomik belirsizlik ve savaş gibi durumlarda benzer rota izliyorlar.

IntoTheBlock verilerine göre, iki varlık bu yıl birkaç kez paralel bir gidişat gösterdi. Her ikiside mart ve nisan aylarında rekor kırarak fiyat keşfine başladı, ancak yolları mayıs ve temmuz aylarında ayrıldı.

İki varlık arasındaki fiyat korelasyonu yaz aylarından itibaren yeniden artmaya başladı. Dün 0,75’e ulaşan korelasyon, nisan ayından beri görülen en yüksek düzeyi temsil ediyor.

https://twitter.com/intotheblock/status/1838629702950621276?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1838629702950621276|twgr^df69b526f2adacaaaccce23af0c9ef8db1f1f71f|twcon^s1_

İki varlığın yıl başından beri kazandığı değer kıyaslandığında ise, altın bugün rekor kırmasına rağmen BTC’nin daha iyi performans gösterdiği görülüyor.

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Ethereum Farklı Bir Rotada

Bitcoin bir makroekonomik koruma aracı olarak konumunu güçlendirirken, aynı şey en büyük ikinci kripto para için söylenemiyor.

Ethereum’un altın ile sınırlı korelasyonu, çok daha spekülatif ve büyüme güdümlü bir varlık olduğunu ortaya koyuyor. Fiyat hareketi dış ekonomik faktörlerden çok ardındaki ekosistemden etkileniyor.

Bu durum Ethereum’un ultra güçlü para söylemine dair şüpheler uyandırsa da kripto ekosisteminde farklı bir rolü olduğunu vurguluyor.