Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan devasa tasfiyeler nedeniyle yatırımcılar zarar gördü. Analistler ve uzmanlar, bu devasa tasfiyelerin ardından piyasanın toparlanmasının en az iki ay süreceğini öngörüyor.

Analist Matthew Hyland, tarihsel verilerden yola çıkarak piyasanın güçlü bir toparlanma göstermesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Bitcoin’in hafta sonu yaklaşık 10.000 dolar değer kaybetmesi, altcoin’lerde sert satış baskısına yol açtı.

Considering this was the largest liquidation event in #Crypto history it likely means the low is in however in 2020 & 2022 it took over 2 months for the full recovery to take place

You likely wont see those December highs on most #Alts for a minimum of 2 months if not longer so… pic.twitter.com/t5Zah7SN6s

— Matthew Hyland (@MatthewHyland_) February 4, 2025