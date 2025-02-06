Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan devasa tasfiyeler nedeniyle yatırımcılar zarar gördü. Analistler ve uzmanlar, bu devasa tasfiyelerin ardından piyasanın toparlanmasının en az iki ay süreceğini öngörüyor.

Altcoin’lerde Toparlanma Süreci Başladı mı?

Analist Matthew Hyland, tarihsel verilerden yola çıkarak piyasanın güçlü bir toparlanma göstermesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Bitcoin’in hafta sonu yaklaşık 10.000 dolar değer kaybetmesi, altcoin’lerde sert satış baskısına yol açtı.

Considering this was the largest liquidation event in #Crypto history it likely means the low is in however in 2020 & 2022 it took over 2 months for the full recovery to take place You likely wont see those December highs on most #Alts for a minimum of 2 months if not longer so… pic.twitter.com/t5Zah7SN6s — Matthew Hyland (@MatthewHyland_) February 4, 2025

Bu süreçte birçok altcoin çift haneli oranlarda değer kaybederken piyasadaki tasfiyelerin toplam değeri 2,3 milyar doları aştı. Bu düşüşün en önemli nedenleri arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e ek gümrük tarifeleri getirmesi gösteriliyor. Trump yönetimindeki ABD’nin ticaret savaşlarını yeniden canlandıracağına dair beklentiler, küresel piyasalarda paniğe yol açtı ve yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu.

Her ne kadar Trump yönetimi, Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifeleri geçici olarak askıya aldığını duyursa da altcoin’lerin büyük bir kısmı hâlâ hafta sonu öncesindeki seviyelerine ulaşmaktan uzak.

Tarihsel Veriler İki Aylık Bekleme Sürecine İşaret Ediyor

Analist Hyland, kripto para piyasasında geçmişte de benzer çöküşler yaşandığını hatırlatarak piyasanın toparlanmasının en az iki ay sürdüğünü vurguladı.

Buna örnek olarak COVID-19 krizi sırasında 2020’de yaşanan sert düşüşü gösteren analist, o dönem altcoin’lerin toparlanmasının iki aydan uzun sürdüğünü belirtti. Ayrıca, 2022’deki TerraLuna çöküşü ve FTX borsasının iflası sonrası yaşanan uzun vadeli düşüşlerden sonra altcoin’lerin yeniden toparlanması daha uzun sürmüştü.

Yüksek Beklentilere Karşı Uyarı

Analist Hyland bu nedenle yatırımcıların yeni bir yükseliş konusunda fazla iyimser olmamalarını, 2024 yılındaki zirve fiyatlara kısa sürede dönüş yapmanın pek olası görünmediğini söyledi:

“Piyasa tamamen tahmin edilemez olabilir, ancak önceki toparlanmaların ne kadar sürdüğüne bakıldığında, bu sürecin de zaman alacağını düşünüyorum.”

Hyland, piyasadaki toparlanmanın “V şeklinde” bir grafik izlese bile birkaç hafta boyunca sert fiyat dalgalanmalarına maruz kalacağını belirtti.

Kripto para piyasasında yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için bu tahminler, sabırlı bir strateji izlemenin önemini ortaya koyuyor.