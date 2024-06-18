Lider kripto para birimi düşüş trendine devam ediyor. Yatırımcılar ise olumlu gelişmelere rağmen piyasa genelinde yaşanan düşüşün nedenlerini merak ediyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı son günlerde kayda değer kayıplar yaşadı. Sonuç olarak bu durum yatırımcılarda endişelere yol açtı. Peki Bitcoin ve altcoin’ler neden düşüyor? Uzmanlara göre kripto para piyasasındaki düşüşün arkasında birçok neden yer alıyor.

Analistler, Bitcoin ve altcoin’lerde yaşanan değer kayıplarının en önemli nedenlerinin piyasa dinamikleri, jeopolitik olaylar ve makroekonomik göstergeleri işaret ediyor. Ayrıca piyasadaki tasfiyeler de düşüşte önemli bir rol oynadı.

Satış Baskısı ve Jeopolitik Faktörler

Coinglass verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasasında 358 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Bu da piyasa genelinde büyük bir şok etkisi yarattı. Dolayısıyla satış baskısı, BTC fiyatının kritik seviyelerin altına geriledi.

Öte yandan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları riski olarak kabul edilen finansal piyasalardan uzaklaşmasıyla sonuçlandı. Çin’de önemli bir gayrimenkul devinin iflası, ABD’nin kripto para düzenlemeye yönelik planlarına dair söylentiler, piyasada korku, belirsizlik ve şüpheye (FUD) yol açtı.

Makroekonomik Faktörler

ABD’de iş verilerinin ve artan tahvil getirilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu nedenle Bitcoin gibi yüksek riskli olarak kabul edilen varlıklara yönelik ilgi azaldı. Ayrıca Fed’in parasal sıkılaştırma politikalarını yavaş yavaş uygulaması, piyasalarda düşüş eğilimini artırdı.

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen analistler, Bitcoin’in geleceği konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Borsalarda tutulan BTC rezervlerinin azalması, yatırımcıların kripto para yatırımlarını borsalardan kendi cüzdanlarına taşıması, yükseliş baskısını azaltan bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Her ne kadar Bitcoin’in mevcut düşüşü endişe verici görünse de, kripto para piyasasında fiyat dalgalanmalarının her zaman yaşandığını unutmamak gerekiyor.