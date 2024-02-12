Son birkaç gündür devam eden yükseliş trendinin ardından kripto para piyasası yeniden kırmızıya döndü.

Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar arasında Avalanche (AVAX) ve Internet Computer (ICP) yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), ETF’lerin onaylandığı Ocak ayından bu yana ilk kez 49.000 dolar sınırına dayandı. Bugün günün erken saatlerinde 48.800 dolara kadar yükselen Bitcoin (BTC), bu seviyede tutunmayı başaramadı. Bitcoin’in 47.700 dolar bandına gerilemesiyle altcoin’ler de düşüşe geçti.

CoinMarketCap verilerine göre altcoin’lerin neredeyse tamamı son 24 saatte düşüşe geçti. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 30 milyar dolar geriledi.

Bitcoin 49 Bin Dolar Direncinde Başarısız Oldu

Bitcoin, geride bıraktığımız haftaya oldukça sakin başladı. Birkaç gün boyunca 43.000 dolar bandında işlem gören BTC, sonrasında yönünü yukarıya çevirdi. 7 Şubat Perşembe günü yükselişe geçen BTC sırasıyla 45.000 doları ve 47.000 doları geçti ve 11 Şubat Pazar günü 48.000 doların üzerine yükseldi.

12 Şubat Pazartesi günü Bitcoin 48.800 doların üzerine yükseldikten sonra geri çekilmeye başladı.

CoinMarketCap verilerine göre %0,14 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC) 48.060 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 942 milyar dolara geriledi. Bu süreçte Bitcoin’in piyasa hakimiyeti ise %52,5’e yükseldi.

Altcoin’ler Düşüşe Geçti

Son birkaç günde ciddi şekilde değer kazanan altcoin’ler, 12 Şubat Pazartesi günü itibariyle düşüşe geçti. ETH ve BNB günlük bazda %2’ya varan değer kaybetti. Böylelikle ETH 2.500 doların altında, BNB ise 320 doların altına geriledi. SOL, XRP, ADA, AVAX, DOGE, DOT ve MATIC ise son 24 saatte %2 ile %5 oranında düşüş yaşadı.

Haftalık bazda ise altcoin’lerin hala yükselişte olduğu göze çarpıyor. Haftanın en çok yükselen kripto para birimleri şu şekilde:

Son 24 saatte yaşanan gelişmelerin ardından kripto para piyasasının değeri son 24 saatte 30 milyar dolara varan düşüş yaşadı.