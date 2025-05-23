Bitcoin ve altcoinlerde cuma günü yaşanan geri çekilme, yatırımcıları tedirgin etti. Hafta başında elde edilen kazançların önemli bir bölümü silinirken, piyasa genelinde satış baskısı hâkim oldu.

Bitcoin haftalık zirvesine göre yüzde 4,12 düşerek 107 bin 300 dolara geriledi. Ethereum ise haftalık en yüksek seviyesinden yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti. Bitcoin hariç kripto para piyasasının toplam değeri 1 trilyon 280 milyar dolardan 1 trilyon 190 milyar dolara düştü.

Bu gerileme, ABD hisse senedi piyasalarındaki satış dalgasıyla aynı döneme denk geldi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri haftanın son işlem gününde yüzde 1’in üzerinde kayıplar yaşadı.

Ticaret Gerginliği Kriptoyu da Vurdu

Kripto piyasasındaki düşüşte, küresel ticaret gerilimlerinin de etkili olduğu görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial’da yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ile yürütülen ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ifade etti ve bölgeden ithal edilen tüm ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Bu çıkış, ABD ve Avrupa arasında beklenen ticaret anlaşmasının tehlikeye girdiğine işaret ederken, Avrupa tarafı da misilleme sinyali verdi. Özellikle Boeing uçaklarına vergi uygulanabileceği konuşuluyor. Ryanair CEO’su, Boeing’e vergi gelmesi hâlinde 33 milyar dolarlık siparişi iptal edip Airbus’a yönelebileceklerini açıkladı. Ryanair, Boeing’in en büyük müşterisi konumunda.

Gelişmeler, geçtiğimiz hafta Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesinin ardından piyasalardaki tedirginliği artırdı. Ayrıca ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin borç stokunu önümüzdeki 10 yıl içinde 3,8 trilyon dolar artıracak yasa tasarısını kabul etti.

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Boğa Sezonu Bitti mi?

Kripto para piyasasında yaşanan bu düzeltme, boğa sezonunun sona erdiği anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre yükseliş trendi üç temel nedene dayanarak devam edebilir:

Gümrük tarifeleri pazarlık aracı olarak kullanılıyor. Trump, Çin ile yürüttüğü görüşmelerde yüzde 145’e kadar çıkan vergileri kısa süre önce yüzde 30’a düşürmüştü. Avrupa ile benzer bir strateji izlenmesi muhtemel.

Bitcoin güvenli liman konumuna yaklaşıyor. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerine nisan ayından bu yana 8 milyar doların üzerinde giriş oldu. Kurumsal yatırımcıların talebi artarken, borsa ve OTC platformlarındaki arz azalmaya devam ediyor. Bitcoin, 16 yılda sıfıra yakın seviyelerden 111 bin 900 dolara ulaşarak güçlü bir yatırım aracı olduğunu gösterdi.

Fiyat düzeltmeleri piyasaların doğal bir parçası. Ocak ayında 109 bin 300 dolardan nisan ayında 75 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, ardından toparlanarak yeni zirvelere ulaştı. Mart ayında 73 bin 340 dolara çıkan fiyat, ağustosta 49 bin 390 dolara düşse de kasım ayında rekor seviyeye ulaştı.

Yatırımcılar, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen kripto piyasasındaki yapısal büyümeye odaklanmayı sürdürüyor.