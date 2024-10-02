Bitcoin, Orta Doğu’da şiddetlenen çatışmaların ardından 24 saatte 4.000 dolar değer kaybetti. 1 Ekim’de İran, İsrail’e karşı füze saldırısı başlattı, ancak bu durum ilk kez yaşanmıyor.

1 Ekim Salı günü 64.000 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, İsrail, Lübnan ve İran arasındaki çatışmaların artmasıyla 60.000 dolar bandına kadar geriledi. Çarşamba günü Asya seansında bir miktar toparlanarak 61.700 doların üzerine yükselen Bitcoin günlük bazda %3,5 oranında düşüşle işlem görüyor.

Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Düşüyor?

Şüphesiz Bitcoin ve altcoin’lerde yaşanan sert değer kayıplarının en önemli nedeni Orta Doğu’daki çatışmalar. Bu nedenle birkaç gün önce “Açgözlülük” seviyesine işaret eden Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi “Korku” bölgesine döndü.

Bitcoin Fear and Greed Index is 42 – Neutral

Current price: $60,836 pic.twitter.com/gi3cDBB2L6 — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) October 2, 2024

Her ne kadar Bitcoin, güvenli liman olarak adlandırılsa da geçmişte yaşanan benzer jeopolitik gerilimler sırasında da bu tür düşüşler yaşamıştı.

Hatırlatmak gerekirse geride bıraktığımız Nisan ayı ortalarında İran’ın İsrail’e drone saldırısı düzenlemesiyle Bitcoin yaklaşık %13 oranında değer kaybetmişti.

Gerilimlerin tekrar artmasıyla altın ve ham petrol gibi emtialar ise yükselişe geçti. Bitcoin maksimalisti Samson Mow, 2 Ekim’de X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bitcoin’in düşerken altın ve petrolün yükselmesini ironik bulduğunu belirtti:

Gerçek bir savaş durumunda hiçbir yere taşıyamayacağınız kağıt altın almak için Bitcoin satarak savaşa karşı korunmaya çalıştığınızı hayal edin.

Analistler ve uzmanlar, kripto para piyasasındaki düşüşe rağmen yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtiyor. Tecrübeli yatırımcı Peter Brandt, son fiyat dalgalanmalarının Bitcoin’de alçalan tepeler ve alçalan dipler yapısını bozmadığını belirtti. Brandt’a göre Bitcoin’in 71.000 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi, 2022 yılının Kasım ayında başlayan yükseliş trendinin devam ettiğinin sinyalini verebilir.

IncomeSharks adlı bir analist ise Bitcoin’in bu ay yükselişe geçmeden önce bir kez daha düşüş yaşayacağını öngörüyor. Rekt Capital de Bitcoin’in 59.000 dolar desteğini test edeceği tahmininde bulundu.

Kripto Piyasasında Genel Durum

Orta Doğu’daki savaş tehdidi tüm kripto piyasasını olumsuz etkiledi. Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %4,7 oranında azaldı, bu da 150 milyar doların piyasadan silindiği anlamına geliyor. CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri 2,264 trilyon dolar seviyesinde.

Günlük bazda ETH %5,8 oranında değer kaybederek 2.488 dolara geriledi. Bu süreçte Dogecoin (DOGE), Toncoin (TON), Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB), Chainlink (LINK) ve Polkadot (DOT) daha sert düşüşler yaşadı.

CryptoPotato muhabirlerinden Martin Young bu durumu şöyle özetliyor:

Kripto piyasasında değişmeyen bir hikaye: Kısa vadeli belirsizlikler karşısında paniğe kapılan yatırımcılar.