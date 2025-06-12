12 Haziran 2025 Perşembe günü, kripto para piyasasında sert bir düşüş yaşandı. Bitcoin 107.000 doların altına inerken, Ethereum, Cardano ve Pepe gibi önde gelen altcoin’lerde de ciddi gerilemeler görüldü. Ancak uzmanlar, düşüşün kısa vadeli olabileceğini ve toparlanma ihtimalinin güçlü olduğunu belirtiyor.

Piyasada Son Durum

Son 24 saatte Bitcoin 107.000 doların altına geriledi. Ethereum ise 2.720 dolara gerileyerek nispeten daha güçlü bir görünüm sergiliyor.

Ripple’ın XRP’si %3,8’lik düşüşle 2,22 dolara geriledi. Solana (SOL) ise %4’lük düşüşle 157,73 dolardan işlem görüyor.

Bu gelişmeler neticesinde kripto para piyasasının toplam değeri %4,2’lik düşüşle 3,486 trilyon dolara geriledi. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasasında 115.816 yatırımcının toplamda 360,43 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyonu tasfiye edildi.

Düşüşün Nedenleri

1. Trump’tan Yeni Gümrük Vergisi Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada 9 Temmuz’daki 90 günlük duraklama süresi dolmadan bazı ticaret ortaklarına tek taraflı gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu. Bu açıklama, ABD ile Çin arasında Londra’da tamamlanan görüşmelerin hemen ardından geldi.

Her ne kadar taraflar bazı anlaşmalara varsa da (örneğin Çin’in nadir toprak elementi sevkiyatını yeniden başlatması ve ABD’nin Çinli öğrencilere vize kolaylığı tanıması), Trump’ın yeni tarifeler konusunda geri adım atıp atmayacağı belirsizliğini koruyor.

Bu belirsizlik, piyasada riskten kaçınma eğilimini artırdı ve kripto dahil riskli varlıklarda satışlara neden oldu.

2. Kar Satışları

Kripto para piyasasında, özellikle yükseliş dönemlerinin ardından kâr satışlarının gelmesi alışıldık bir durum. Son haftalarda yaşanan yükselişin ardından, yatırımcıların bir kısmı kârı realize etmek için satış yaptı.

3. Enflasyonun Beklentileri Aşması

ABD’de açıklanan Mayıs ayı TÜFE verileri, manşet enflasyonun %2,3’ten %2,4’e yükseldiğini gösterdi. Bu da faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasına yol açtı.

Bu Düşüş Kısa Süreli Olabilir Mi?

Uzmanlara göre piyasa tekrar toparlanabilir. İşte nedenleri:

1. Teknik Formasyon: Kulp Oluşturan Fincan

Bitcoin’in günlük grafiğinde “cup and handle” (fincan-kulp) formasyonu oluştuğu görülüyor. Bu yapı genellikle yükseliş öncesi birikim bölgesi olarak yorumlanır. Bu durumda teknik hedef %30’luk bir çıkışla 140.000 dolar seviyesine işaret ediyor.

2. Kurumsal Talep Sürüyor

Ünlü hedge fon yöneticisi Paul Tudor Jones, Bitcoin’in “her portföyde yer alması gerektiğini” söyledi.

Bitcoin ETF’lerine Perşembe günü 164 milyon dolar, Ethereum ETF’lerine ise 124 milyon dolar giriş oldu.

Toplam BTC ETF varlıkları: 45,2 milyar dolar

ETH ETF varlıkları: 3,58 milyar dolar

3. Şirketler Bitcoin Topluyor

GameStop, 1,75 milyar dolar fon toplayarak BTC alacak. İsveç merkezli H100 Group, 10 milyon dolar değerinde BTC yatırımı planlıyor. Trump Media ve Meta Planet gibi şirketler de Bitcoin rezervlerini artırıyor.

4. Borsa Arzı Dipte

Santiment verilerine göre, borsalardaki toplam Bitcoin bakiyesi 1,1 milyona geriledi. Bu seviye, 2017’den bu yana en düşük BTC arzı anlamına geliyor. Düşük arz + yüksek talep denklemi, orta vadede fiyatın yukarı yönlü hareket etmesini destekleyebilir.

Sonuç: Kısa Vadeli Sarsıntı, Uzun Vadeli Umut

ABD’deki ticaret politikaları ve siyasi belirsizlikler, kripto piyasasında kısa vadeli düşüşe neden oldu.

Ancak teknik analizler, ETF girişleri ve kurumsal talep, yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

Piyasa, şu anda bir düzeltme süreci yaşıyor olabilir, fakat uzun vadeli yükseliş trendi korunuyor.