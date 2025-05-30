Bitcoin ve Ethereum, ABD’de yeniden gündeme gelen Trump dönemi gümrük tarifelerinin yarattığı belirsizlikle birlikte değer kaybetti.

Analistlere göre, mevcut düşüş piyasa pozisyonlarının yeniden şekillenmesini yansıtıyor ancak belirsizlik ortadan kalkarsa toparlanma yaşanabilir.

Bitcoin 105 Bin Doların Altını Gördü

29 Mayıs’ta ABD Temyiz Mahkemesi, Trump döneminde getirilen ve daha önce anayasa aykırı bulunarak iptal edilen tarifeleri geçici olarak tekrar yürürlüğe koydu. Bu kararın ardından Bitcoin yaklaşık yüzde 2,7 düşüşle 106 bin doların altına indi. Ancak kripto para hâlâ son bir ayda yüzde 11,5 oranında değer kazanmış durumda.

Ethereum fiyatı yüzde 3,8 düşerek 2 bin 566 dolara gerilerken, Solana, XRP ve Binance Coin gibi büyük altcoin’lerde de benzer oranlarda kayıplar görüldü.

Trump: “Başkanlık Yetkisi Yok Ediliyor”

Trump, alınan kararla ilgili sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada, “Bu karar geçerli olursa başkanlık yetkisi tamamen yok olur, artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz.” ifadelerini kullandı.

Yasal süreçteki belirsizlik, hâlihazırda enflasyon, faiz oranları ve jeopolitik risklerle boğuşan piyasaların dengesini iyice bozdu.

İlgili: Bitcoin Yönünü Nereye Çevirecek? 3 Boğa ve 2 Ayı Faktörü

ETF Cephesinde de Kan Kaybı

Bitcoin’deki düşüşle eş zamanlı olarak spot Bitcoin ETF’leri de 10 gün süren net giriş serisini sona erdirdi. Son bir günde toplam 347 milyon dolarlık çıkış yaşanırken bu, 11 Mart’tan bu yana görülen en kötü günlük performans oldu.

En büyük çıkış 166,3 milyon dolarla Fidelity’nin FBTC fonunda yaşanırken, Grayscale’in GBTC’sinden 107,5 milyon dolar, ARK Invest’in ARKB fonundan ise 89,2 milyon dolar çıkış oldu.

Sadece BlackRock’un IBIT fonu 125 milyon dolarlık girişle pozitif ayrıştı ve 34 gün üst üste giriş serisini sürdürdü. Son iki haftada IBIT’e yaklaşık 4 milyar dolar aktı.

Uzmanlar Ne Diyor?

MEXC borsasının COO’su Tracy Jin, yaşanan gerilemenin panik değil, belirsizlik kaynaklı olduğunu vurgulayarak, “Kripto piyasasındaki durgunluk, talep düşüşünden ziyade jeopolitik riskler ve politika belirsizliklerinin etkisiyle oluşuyor.” dedi.

Further Ventures yatırım uzmanı Ganesh Mahidhar ise spot ETF çıkışlarının retail yatırımcı duyarlılığına dayandığını belirterek, “Ticaret gerilimlerinin azalması halinde sermaye akışı yeniden hızlanabilir. Şirketler, yakın zamanda tarifelerin düşük seviyede dengeleneceğini ve varlık fiyatlarının orta vadede toparlanacağını öngörüyor.” ifadelerini kullandı.