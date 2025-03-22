Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonların değeri son iki ayda %35 gerileyerek 57 milyar dolardan 37 milyar dolara düştü. Bu yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaştığı anlamına geliyor.

Ocak ayının ortasında 109.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen Bitcoin (BTC), sonrasında yaklaşık %30 oranında değer kaybetti. Ancak bu düşüş yalnızca Bitcoin fiyatıyla sınırlı kalmadı ve Bitcoin vadeli işlemler piyasasında da kayda değer bir gerileme yaşandı.

Kripto para analitik platformu Glassnode’un verilerine göre Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonların azalması, hem spekülasyonun hem de riskten korunma faaliyetlerinin düştüğünü gösteriyor.

Futures open interest has dropped from $57B to $37B (-35%) since #Bitcoin’s ATH, signaling reduced speculation and hedging activity. This decline mirrors the contraction seen in on-chain liquidity, pointing to broader risk-off behavior. pic.twitter.com/XPbXiHXlRS — glassnode (@glassnode) March 20, 2025

Bitcoin Vadeli İşlemlerinde Büyük Gerileme

Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonların azalması, piyasa katılımcılarının işlem kapattığını ve riskten kaçındığını gösteriyor. Bu durumun olası nedenleri şunlar olabilir:

Azalan piyasa faaliyeti

Trend değişimi beklentisi

Kâr realizasyonu ve belirsizlik

Bitcoin fiyatına yönelik güvenin azalması

Vadeli işlem piyasasındaki açık pozisyonların düşmesi, genellikle daha az kaldıraç kullanımına, düşük volatiliteye, alım baskısının zayıflamasına ve bazı durumlarda satış baskısının güçlenmesine yol açıyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Bitcoin’de Şubat ayının ortasından bu yana kaldıraç oranını düşürüyor. Son büyük tasfiye dalgasında 10 milyar dolardan fazla kaldıraçlı pozisyon silindi. Tarihsel olarak, bu tür dönemler BTC yatırımcıları için kısa ve orta vadede kârlı fırsatlar yaratabiliyor.

Kısa Vadeli Dalgalanma Riski

Bitcoin’in ocak ayında 109.000 dolara yükseldiği dönemde Bitcoin sürekli vadeli işlemlerinin fonlama oranı %0,035’le 2024 yılının Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, uzun pozisyon sahiplerinin (long traderlar) kısa pozisyon sahiplerine (short traderlar) düzenli olarak ödeme yaptığını gösteriyordu. Ancak aşırı iyimserlik piyasayı ısıttı ve geniş çaplı bir tasfiye sürecini tetikledi.

Tasfiyeler sonrası vadeli işlemler piyasasında long pozisyonlara olan talep azaldı, vadeli işlem kontratları kapatıldı ve spot Bitcoin ETF’lerinden büyük çıkışlar yaşandı. Chicago Ticaret Borsası (CME) vadeli işlem sözleşmelerinin kapanması da spot piyasada ek satış baskısı yarattı.

Glassnode, Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonların azalmasının oynaklığı düşürebileceğini ancak Bitcoin ETF’lerinin vadeli işlemler piyasasına kıyasla daha düşük likiditeye sahip olması nedeniyle kısa vadeli dalgalanmaların artabileceğini belirtti.

Bitcoin 90.000 Doların Altında Seyrediyor

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, haberin yazıldığı sırada 84.341 dolar seviyesinde işlem görüyor. BTC, iki haftadır 90.000 doların altında seyrediyor.

Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonlardaki gerilemenin devam etmesi halinde, piyasadaki oynaklığın daha da artabileceği ve fiyat hareketlerinde yeni dalgalanmalar yaşanabileceği öngörülüyor.