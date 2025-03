Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonların değeri son iki ayda %35 gerileyerek 57 milyar dolardan 37 milyar dolara düştü. Bu yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaştığı anlamına geliyor.

Ocak ayının ortasında 109.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen Bitcoin (BTC), sonrasında yaklaşık %30 oranında değer kaybetti. Ancak bu düşüş yalnızca Bitcoin fiyatıyla sınırlı kalmadı ve Bitcoin vadeli işlemler piyasasında da kayda değer bir gerileme yaşandı.

Kripto para analitik platformu Glassnode’un verilerine göre Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonların azalması, hem spekülasyonun hem de riskten korunma faaliyetlerinin düştüğünü gösteriyor.

Futures open interest has dropped from $57B to $37B (-35%) since #Bitcoin’s ATH, signaling reduced speculation and hedging activity. This decline mirrors the contraction seen in on-chain liquidity, pointing to broader risk-off behavior. pic.twitter.com/XPbXiHXlRS

— glassnode (@glassnode) March 20, 2025