Balinalar büyük oyuncular olsalar da piyasadaki önemli tepkileri verenler genelde kısa vadeli yatırımcılar oluyor. Ve kısa vadeli yatırımcılar, satış konusunda sona yaklaşmış gibi duruyor.

Bitcoin fiyatı, piyasa katılımcılarının yol açtığı satış baskısının azalması sayesinde beklenenden daha hızlı toparlanabilir.

Kripto para borsası Bitfinex, yeni haftalık raporunda zincir üstü bazı göstergelere dikkat çekti. Bu göstergeler, kısa vadeli yatırımcılardan gelen satış baskısının yavaş yavaş ortadan kalktığına işaret ediyor.

Bitcoin Satış Baskısı Geçiyor

BTC, mart ayında fiyat rekoru kırdığından beri aşağı yönde seyrediyor. Kripto para geçtiğimiz günlerde 56.500 dolara kadar geriledi. Borsalardaki balina oranı göstergesine göre şu anda piyasa ayıların kontrolünde. Gösterge, ayıların muhtemelen satış yaparak kârlarını gerçekleştirmek üzere borsalara yüklü miktarda kripto yatırdığını ortaya koyuyor.

Bu göstergede yeniden denge sağlandığında, uzun vadeli yatırımcılar ve balinaların arz dağıtım süreci de tamamlanmış olacak ve düzeltme riski ortadan kalkacak.

Balinalar piyasadaki en büyük oyunculardan olsa da piyasadaki önemli tepkileri verenler genelde kısa vadeli yatırımcılar oluyor. Gerçekleştirilen zarar göstergesi, satış baskısından mevcut durumda kısa vadeli yatırımcıların, özellikle de bir ay içinde BTC satın almış olanların sorumlu olduğunu gösteriyor. Bitcoin fiyatı da genellikle bu yatırımcı grubunun maliyet tabanındaki değişimlere tepki veriyor.

Aynı yatırımcı grubuna uygulanan piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı (MVRV) göstergesi, satış baskısının azaldığını gözler önüne seriyor. Gösterge, boğa piyasası düzeltmelerinde görüldüğü gibi 0,9 ve 1 puan aralığına geriledi. Bitfinex dönemsel dip formasyonuna işaret eden göstergeler gözlendiğini söyledi.

Kısa vadeli yatırımcıların MVRV oranı şu anda 0,96 ölçülüyor. Gösterge bu denli gerilediğinde çoğunlukla fiyatta iyileşme başlıyor. Yani kısa vadeli yatırımcılar, yakında satış yapmayı bırakacak gibi gözüküyor.

BTC İçin Hedef Yukarı

Bitcoin için iyileşme sinyali veren bir diğer gösterge de Bitcoin Fundamental Index (BFI). Bu gösterge cüzdan aktiviteleri ve işlem hacmi gibi veriler ile ağ sağlığını genel anlamda değerlendiriyor. Şu anda patlama noktasında olan endeks, BTC’nin yakında yükselişe geçebileceğine işaret ediyor.

Bitfinex, şöyle açıkladı:

Endeksin mevcut pozisyonu satış baskısının geçtiğini gösteriyor. Öte yandan, ağ büyümesi de geçmiş döngü diplerinde görülen seviyeleri geçti. Yukarı yönde hareket ihtimali büyük oranda likidite beklentilerine bağlı. Dolayısıyla FOMC toplantılarında alınan kararlar kritik öneme sahip olacak.