Bitcoin fiyatı, Türkiye, Arjantin ve Nijerya gibi ülkelerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dört nala giden enflasyon nedeniyle zor durumda olan ülkelerin para birimleri, kötü günler geçirmeye devam ediyor.

Dolayısıyla 27 Ekim Cuma günü itibariyle Bitcoin (BTC) fiyatı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bu, enflasyonla mücadele eden ülkelerde, halkın güvenli liman olarak gördükleri kripto para birimlerine yöneldiğini gösteriyor.

Bitcoin ATH’ye Ulaştı

Bitcoin fiyatı Türkiye’de 979.000 Türk Lirasına ulaşarak bir kez daha tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Arjantin ve Nijerya’da da benzer senaryolar yaşandı. Bitcoin fiyatı 28,4 milyon Nijerya nairasına (NGN), 12,4 milyon Arjantin pesosuna (ARS) ulaşarak yeni bir ATH belirledi.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) verilerine göre Arjantin şu anda üç haneli enflasyon oranlarıyla karşı karşıya. Arjantin, tüm dünyada enflasyonun en yüksek olduğu dördüncü ülke konumunda. Türk Lirası ise son bir yılda %25 oranında değer kaybederek enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler arasında 6. sırada yer alıyor. Listenin 15. sırasında yer alan Nijerya’daki enflasyon oranı ise %52 seviyesinde.

Sonuç olarak Türkiye, Arjantin ve Nijerya’daki yüksek enflasyon sonucunda insanlar güvenli liman olarak gördükleri Bitcoin’e (BTC) yöneldi.

Enflasyonla Mücadele Eden Ülkelerde BTC’ye Talep Artıyor

Her ne kadar Türkiye, Arjantin ve Nijerya’da kripto paralara yönelik uygulanana kısıtlamalara rağmen bu ülkelerde kripto paralara yönelik talep giderek artıyor. Chainalysis’ın kısa süre önce yayınladığı bir rapora göre Nijerya, kripto para işlem hacimleri sıralamasında en aktif ikinci ülke konumunda. Nijerya’daki kripto paraların işlem hacmi son bir yılda %9 oranında artış yaşayarak 2023 yılının Haziran ayında 56,7 milyar dolara ulaştı.

Bununla birlikte Nijerya hükümetinin 2021 yılında kripto para alım-satım işlemlerini yasakladığına dikkat çekmek gerekiyor. Ancak buna rağmen ülkedeki kripto para işlem hacimleri giderek artıyor. Sonuç olarak Nijerya hükümeti artan talebe yanıt vermek amacıyla kripto paralar konusundaki tutumunu yumuşatmaya başladı. 2022 yılının Aralık ayında Nijerya’da Bitcoin’in yasallaştırılması için bir yasa tasarısı hazırlandığı medyaya yansımıştı.

Chainalysis verilerine göre kripto para işlem hacimleri sıralamasında Türkiye 12. ve Arjantin ise 15. sırada yer alıyor. Veriler, Türk halkının yaklaşık %10’luk kısmının enflasyondan korunmak amacıyla Bitcoin’e yöneldiğini gösteriyor.

Arjantin’de de Bitcoin konusunda birçok önemli gelişme yaşanıyor. Son olarak ülkedeki başkanlık seçimlerinde adaylardan biri oylarını arttırmak için Bitcoin’in popülaritesinden yararlandı. Arjantin’in Bitcoin destekçisi başkan adayı Javier Milei’nin ön seçimleri kazanmasının ardından BTC fiyatı Ağustos ayında Arjantin pesosu karşısında yeni bir zirve belirledi.