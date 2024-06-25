Bitcoin, ETF’lerden yüklü çıkışlar yaşanması genellikle dönemsel diplere denk geldiğinden dolayı yakında düzeltmeye son verebilir.

Düşüş trendini sürdüren BTC, haftanın ilk günü 60 bin doların test ederek 58.500 dolara kadar geriledi. Salı günü öğleden sonra hafif bir toparlanma yaşayan BTC, haber yayın saati itibarıyla 61 bin dolar bandından işlem görüyor.

Bitcoin fiyatın spot borsa yatırım fonlarının (ETF) zayıf performansı eşlik ediyor. Geçtiğimiz haftanın neredeyse her günü 100 milyon dolar kaybeden fonlardan bir haftada net 544,1 milyon dolar çekildi. İki haftada çekilen net değer ise 1,3 milyar doları buldu.

Analistlere göre, zayıf performans gösteren ETF’ler ve azalan açık pozisyon değeri, BTC fiyatını olumsuz etkiliyor.

Bitcoin Açık Pozisyonları Düşüyor

Şikago Ticaret Borsası (CME) ve diğer platformlardaki Bitcoin vadeli işlemlerin açık pozisyon değeri keskin bir düşüşte.

CME açık pozisyon değeri, geçtiğimiz hafta 220 milyon dolar düşüş gösterdi. Tüm platformlardaki Bitcoin açık pozisyon değeri ise 540 milyon dolardan fazla geriledi. Böylece 7 Haziran’da 36,99 milyar dolara ulaşarak rekor kıran toplam Bitcoin açık pozisyon değeri, gün itibarıyla 33,3 milyar dolara geriledi.

Bitfinex, konuyu şöyle yorumladı:

Geçtiğimiz hafta boyunca hem açık pozisyon değeri düştü hem de fonlama oranı negatife döndü, ayrıca ETF’lerde net fon kaybı gerçekleşti. Yani ETF’lerden çıkışı tazmin etmek için arbitraj işlemleri gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte, ETF’lerdeki yatırım çıkışını doğrudan spot satış şeklinde yorumlamamak gerek.

Bitcoin Düzeltmesi Sona Yaklaşıyor

Bitfinex analistleri, ETF’lerde yatırım çıkışı genellikle dönemsel diplerle aynı zamanda yaşandığından dolayı, düzeltmenin yakında son bulacağını düşünüyor.

Bitcoin haziran başında 70 bin doların altına gerilediğinde, spot ETF’ler de yedi gün boyunca net değer kaybı yaşadı. Bu durum, keskin fiyat hareketlerinin ETF yatırımcılarının duyarlılığını nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

Bitfinex analistleri, kısa vadede genel piyasa beklentisinin düşüş yönünde olduğunu ekledi.