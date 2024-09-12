SUI en iyi performans gösteren kripto paralar arasında.

Bitcoin fiyatı, ABD’de dün TÜFE raporunun yayınlanmasının ardından yükseldi ve 58 bin doların üzerine çıktı.

Diğer kripto paralar da BTC’yi izledi. BNB ve ADA yüzde 5’e varan değer artışları yaşadı.

BTC 58 Bin Doların Üzerinde

En büyük kripto para, bu hafta boyunca 58 bin doları hedef aldı ancak başarısız oldu. Hafta içinde bu seviyeden iki kez reddedilen BTC, geçtiğimiz saatlerde bir kez daha bu seviyeyi hedef aldı.

Sabah saatlerinde bir süre 58 bin doların üzerinde kalan BTC, haber yayın saati itibarıyla 57.780 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,2 değer kazanmış durumda.

Bitcoin’in piyasa değeri 1,15 trilyon dolar, piyasa hakimiyeti ise yüzde 53,9 ölçülüyor.

BNB ve ADA Yükselişte

Bugün neredeyse bütün altcoin piyasası yeşile döndü. ETH, SOL, XRP, DOGE, TRX ve SHIB hafif değer artışları yaşadı.

En çok yükselenlerden BNB, yüzde 4,7 değer kazanarak 542 dolara çıktı. ADA ise yüzde 5,5 yükseliş ile 0,35 dolara ulaştı.

Kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saatte yüzde 1,8 artarak 2,03 trilyon dolara çıktı.