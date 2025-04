ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret vergilerini devreye almasının ardından dijital varlık piyasaları sert bir darbe aldı.

Kripto piyasalarında son birkaç saat içinde yüzde 4’lük bir düşüş yaşandı ve toplam piyasa değeri 2.74 trilyon dolara gerileyerek son üç haftanın en düşük seviyesine indi.

CoinGlass verilerine göre, spot piyasalardan yaklaşık 150 milyar dolar çıkış yaşanırken, 170 bin civarında yatırımcı likidite oldu ve toplam likidasyon miktarı 500 milyon doları aştı.

Bitcoin fiyatı, Asya piyasalarının açıldığı perşembe sabahı 87.790 dolardan 82.277 dolara kadar gerileyerek yüzde 6’dan fazla düşüş yaşadı. Ancak daha sonra toparlanarak 83.400 dolara ulaştı ve şu an için dar bir fiyat aralığında hareket ediyor.

🚨Trump is set to sign reciprocal tariffs into effect. The executive order is imminent—Liberation Day has arrived! pic.twitter.com/UoaSb1HML2

Piyasadaki bu sert düşüş, ABD Başkanı Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı ticaret vergilerinin küresel çapta birçok ülkeyi etkileyecek olmasından kaynaklandı.

Trump, ABD tarihindeki en büyük vergi düzenlemelerinden birini hayata geçirerek aynı anda 185 ülkeye yeni tarifeler getirdi. Bu açıklamanın ardından, S&P 500 vadeli işlemler piyasası yalnızca 15 dakika içinde yaklaşık 2 trilyon dolar değer kaybetti.

Ekonomistler, Trump’ın bu yeni gümrük vergilerini “ekonomik bir tsunami” olarak nitelendirerek, küresel ekonomide büyük yankılar uyandıracağını belirtti.

Yeni düzenlemeye göre, 5 Nisan itibarıyla tüm ülkelere yüzde 10 oranında genel bir vergi uygulanacak. Bunun yanı sıra bazı ülkeler ek vergilerle karşı karşıya kalacak: Çin için yüzde 34, Vietnam için yüzde 46, Avrupa Birliği için yüzde 20 ve Japonya için yüzde 24 oranında ek vergiler getirildi.

"It's a new #BTC Bear Market because Bitcoin has been in a downtrend for over two months"

Bitcoin experienced a -32% downtrend from mid-March 2024 to early September 2024

That pullback was almost 6 months long before price broke to new All Time Highs$BTC #Crypto #Bitcoin

— Rekt Capital (@rektcapital) April 2, 2025