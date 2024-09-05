Bitcoin boğaları 5 Ağustos’ta anlamlı bir yükseliş sağlayamadı. Öte yandan, bazı altcoin’ler yükselişe geçti.

Kripto para piyasası için son 24 saat epey çalkantılı geçti. Birkaç ayın en düşük seviyesini gören piyasalar, toparlandıktan sonra yeniden düşmeye başladı.

Dalgalanma, türev piyasasında çok sayıda pozisyonun tasfiyesiyle sonuçlandı. Kripto piyasasının toplam değeri de 2 trilyon doların altına geriledi.

Bitcoin Yükselemedi

Bitcoin fiyatı dün 56 bin doların altını test etti. Kripto para son ayın en düşük seviyesini görürken, piyasa değeri de 100 milyar dolar azaldı.

Boğalar dün akşam yeniden yukarıları hedef aldı ve 58 bin doları geçmeye çalıştı. BTC bir süre bu seviyede kalsa da yükseliş ivmesini koruyamadı. Satıcıların araya girmesiyle Bitcoin, 57 bin dolara doğru geriledi.

En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 56.700 dolardan işlem görüyor. Bu süreçte türev piyasasında 100 milyon dolar pozisyon tasfiye edildi ve bunların 31 milyon dolarını Bitcoin pozisyonları oluşturuyor.

Altcoin’ler Piyasa Trendini Bozdu

Altcoin’lerin büyük kısmı, en azından piyasa değeri yüksek olanlar, geçtiğimiz 24 saatte birbirinden farklı performans gösterdiler.

XRP, TRX, LINK, UNI, BNB, ETH ve MATIC, yüzde 0,1 ile 1 arasında değişen değer kayıpları yaşadı.

SOL, ADA, AVAX, SHIB ve DOGE gibi diğer bazı kripto paralar ise yüzde 0,1 ile 2 arası değer kazandı.

Özellikle iki kripto para öne çıkıyor. Helium (HNT) aynı süreçte yüzde 11,7 yükseldi, Injective (INJ) ise yüzde 7,2 değer kazandı.