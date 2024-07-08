Tarihsel Bitcoin verileri temmuz ayı için neye işaret ediyor?

Bitcoin, temmuz ayının ilk haftasında yüzde 10’a yakın değer kaybetti. Peki Bitcoin, bu ayı değer artışıyla kapatabilir mi?

Tarihsel verilere göz atalım.

Bitcoin Temmuz Aylarını Seviyor

Bitcoin ağı 2009 yılında işleme açıldı. Ancak kripto paranın fiyat performansının kayıtları genellikle 2013 yılına kadar gidiyor.

Coinglass verilerine göre BTC, hesaba katılan 11 temmuz ayının yedisini değer artışıyla kapattı. Bitcoin’in temmuz ayındaki başarı oranı yüzde 63,64 ölçülüyor.

Kripto paranın şimdiye kadar geçirdiği en başarılı temmuz, 2020’nin temmuz ayıydı. BTC, Temmuz 2020’yi yüzde 24,03 getiri ile kapattı.

Geçtiğimiz yıl ise kırmızıda biten ender temmuz aylarından biriydi. BTC, Temmuz 2023’te yüzde 4,02 değer kaybetti.

Genele bakıldığında, BTC’nin temmuz aylarında ortalama yüzde 6,66 değer kazandığı görülüyor. Ancak Bitcoin, içinde bulunduğumuz temmuz ayında fiyatını baskılayan birçok etken ile boğuşuyor.

Bu Temmuz Farklı Olabilir

Bitcoin, Temmuz 2024 itibarıyla ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya. On yıldan uzun süre önce iflas eden BTC borsası Mt. Gox, bu ay alacaklılarına varlıklarını iade etmeye başladı.

Mt. Gox yaklaşık 140 bin BTC’yi borsa müşterilerine iade edecek. Müşterilerin varlıklarının büyük kısmını nakde dönüştürmesi ve BTC üzerinde geçici bir satış baskısı oluşturması bekleniyor.

Almanya da aynı dönemde el koyduğu Bitcoin’leri satmaya başladı. Alman hükümeti, şimdiye kadar yaklaşık 10 bin BTC sattı. Bu BTC’lerin değeri güncel kur ile 578 milyon doları geçiyor. Almanya’nın kasasında hala 40 bin kadar BTC bulunuyor ve bunları da elden çıkarması bekleniyor.

Makroekonomik koşullar da pek iç açıcı değil. Fed, ECB ve TCMB gibi dünya genelinde birçok merkez bankası, enflasyonla mücadele için faiz artırmaya başladı.

Faiz oranlarının öngörülebilir gelecekte düşmesi beklenmiyor. Yüksek faiz, Bitcoin ve hisse senedi gibi riskli varlık fiyatlarını baskılayan bir etken.

İlgili: Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

Geçtiğimiz 24 saatte hafif bir toparlanma yaşayan BTC, haber yayın saati itibarıyla 57.700 dolardan işlem görüyor.