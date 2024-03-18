Fed’in bu hafta faiz kararını açıklaması bekleniyor. Bir sonraki FOMC toplantısı 19-20 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararını açıklayacak.

Makroekonomi temalı yayın organı The Kobeissi Letter yaptığı paylaşımda “Resmen hepimizin beklediği Fed haftasındayız.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin ekonomik görünümünün gidişatını belirleyecek faiz kararı, 20 Mart’ta açıklanacak. The Kobeissi Letter, bu haftanın önemli olaylarını şu şekilde sıraladı:

Bu Haftanın Önemli Olayları:

1. Konut Başlangıçları verileri – 19 Mart Salı

2. Fed Faiz Oranı Kararı – 20 Mart Çarşamba

3. Fed Basın Toplantısı – 20 Mart Çarşamba

4. Philly Fed İmalat Endeksi – 21 Mart Perşembe

5. Mevcut Konut Satışları verileri – 21 Mart Perşembe

6. Fed Başkanı Powell’ın Konuşması – 22 Mart Cuma

Faiz İndirimi Beklenmiyor

Chicago Ticaret Borsası verilerine göre Fed’in faiz oranlarını sabit bırakma olasılığı %99 seviyesinde. The Kobeissi Letter ise Fed’in bu yıl en az üç kez faiz indirimine gitmesini bekliyor.

The Kobeissi Letter, Fed’in Mart ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin %2’den az olduğunu, Mayıs ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin ise %7 olduğunu bildirdi.

Bundan yaklaşık üç ay önce, genel beklenti, Fed’in 2024 yılında yedi kez faiz indirimine gideceği yönündeydi. Ancak enflasyon verilerinin yeniden yükselişe geçmesiyle faiz indirimine dair beklentiler de azaldı.

ABD’de faiz oranları şu anda %5,5 seviyesinde. ABD merkez bankası Fed, 2023 yılının Temmuz ayından bu yana faiz oranlarını bu seviyede tutmaya devam ediyor. Bu hafta ayrıca Avustralya, Birleşik Krallık, Japonya ve diğer ülkeler de faiz kararlarını açıklayacak. Bu nedenle önümüzdeki 7 günün kripto para piyasası için hareketli geçeceğine inanılıyor.

Bitcoin Tehlikeli Bir Bölgede mi?

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla birlikte BTC’ye yönelik kurumsal ilgide önemli bir artış yaşandı. Ancak spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin azalmasıyla Bitcoin’deki yükseliş trendi de güç kaybediyor gibi görünüyor.

Kripto para analisti Rekt Capital 17 Mart’ta yaptığı açıklamada Bitcoin’in blok ödülü yarılanması öncesinde “tehlike bölgesine” gireceğini yazdı. Bitcoin’de blok ödülü yarılanması önümüzdeki Nisan ayında gerçekleştirilecek.

Tarihsel veriler, Bitcoin fiyatının blok ödülü yarılanmasından 2-4 hafta önce tehlike bölgesine giriş yaptığını gösteriyor. Bitcoin’in tehlike bölgesine girmesiyle 2020 yılında %20’lik düşüş, 2016 yılında ise %40’lık düşüş yaşanmıştı.

14 Mart’ta 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselen Bitcoin sonrasında yaklaşık %7,7 oranında değer kaybetti ve 68.000 doların altına kadar geriledi.