Bitcoin’in 60 bin doları geçme denemesi bir kez daha başarısız oldu. Son 24 saatte yüzde 2,3 değer kaybeden BTC, haber yayın saati itibarıyla 56.680 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, tarihsel verileri inceleyen analistlere göre kripto paranın önü açık. Bitcoin, güncel boğa piyasasında değerini altıya katlayabilir.

Analist Arsen (X kullanıcı adı @satoshibaggins), mevcut boğa döngüsünü önceki döngüler ile kıyaslayarak ilginç bir örüntü tespit etti.

Bitcoin’in her dört yılda bir fiyat rekoru kırdığına değinen Arsen, 2012’de başlayan boğanın Bitcoin’i 12 dolardan yüzde 9 bin yükselterek 1.000 dolara taşıdığını belirtti.

Bu döngüden 2016’ya 650 dolardan 19 bin dolara yükselen BTC’nin değer artışı ise yüzde 3 bin gerçekleşti. Bitcoin bir önceki boğa piyasasında ise 8 bin dolardan 69 bin dolara, yani yüzde 1.200 yükseldi.

Arsen, her yeni boğa döngüsünde BTC’nin dipten tepeye yükseliş oranının yüzde 60 azaldığını tespit etti.

Oran analiste göre güncel boğa piyasası için yüzde 450 civarı olacak. Bu da Bitcoin fiyatının 330 bin dolara çıkması anlamına geliyor.

While you're being scared, smart money is doubling down.

That’s because this dip is nothing new.

As you can see, Bitcoin goes to a new all-time-high every 4 years:

2012: Bitcoin goes from $12 to $1000 = ~9,000% increase

2016: Bitcoin goes from $650 to $19K = ~3,000% increase… pic.twitter.com/gxHsEwzLBs

— Arsen | Bitcoin Therapy 📧 (@satoshibaggins) July 10, 2024