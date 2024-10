Bitcoin eylül ayında tarihsel olarak kötü performans gösteriyor, ancak bu ay farklı geçti.

Bitcoin ve diğer kripto varlıklar, eylül aylarını genelde değer kaybı ile kapatıyor. 2024 yılının eylül ayı ise istisna oldu.

Analist Rekt Capital, BTC’nin tarihinin en iyi eylül ayını geçirdiğine dikkat çekti.

BTC, Eylül 2016’da yüzde 6 değer kazanmıştı. Kripto para, Eylül 2024’te ise yüzde 7,75 yükseldi. Bitcoin, tarihindeki 12 eylül ayının sekizinde değer kaybetti. En yüksek değer kaybını yüzde 19 ile 2014’te yaşadı.

#BTC

Don't let a -5% dip distract you from the fact that Bitcoin has experienced its best September of all-time by producing a +7% monthly return$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/dQgbt6INvw

— Rekt Capital (@rektcapital) September 30, 2024