Bitcoin eylül ayında tarihsel olarak kötü performans gösteriyor, ancak bu ay farklı geçti.

Bitcoin ve diğer kripto varlıklar, eylül aylarını genelde değer kaybı ile kapatıyor. 2024 yılının eylül ayı ise istisna oldu.

Analist Rekt Capital, BTC’nin tarihinin en iyi eylül ayını geçirdiğine dikkat çekti.

BTC, Eylül 2016’da yüzde 6 değer kazanmıştı. Kripto para, Eylül 2024’te ise yüzde 7,75 yükseldi. Bitcoin, tarihindeki 12 eylül ayının sekizinde değer kaybetti. En yüksek değer kaybını yüzde 19 ile 2014’te yaşadı.

#BTC Don't let a -5% dip distract you from the fact that Bitcoin has experienced its best September of all-time by producing a +7% monthly return$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/dQgbt6INvw — Rekt Capital (@rektcapital) September 30, 2024

Bitcoin Hala Boğa Piyasasında

CoinGecko verilerine göre Bitcoin, eylül ayına 57.750 dolarda başladı. Ay sonunda ise yüzde 10 daha yukarıdan, 63.680 dolardan işlem görüyordu. Kripto paranın aylık değer artışı, saat dilimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Ekim ayı ise Bitcoin için tarihsel olarak olumlu geçen bir ay. BTC, şimdiye kadar geçen 11 ekim ayının dokuzunda değer kazandı. Geçtiğimiz son beş ekim ayında yüzde 5,5 ile 40 arasında değişen değerler kazandı. BTC, yalnızca 2014 ve 2018’in ekim aylarını değer kaybıyla kapattı.

Kasım aylarına bakıldığında, kripto paranın şimdiye kadar yedi kasım ayında değer kazandığı görülüyor. Aralık ayına ise tarihsel açıdan belirsizlik hakim.

Rekt Capital, halving’den beri 163 gün geçtiğine dikkat çekti. 2020 döngüsünde BTC’nin kırılma yaşaması, halving’den itibaren bu kadar gün sürmüştü.

CryptoQuant Kurucusu Ki Young Ju, BTC’nin hala boğa döngüsünün ortasında olduğunu ileri sürdü. Ki’ye göre piyasa değerinin gerçekleşen piyasa değerinden hızlı yükselmesi, boğa piyasasının habercisi.

Muhtemelen boğalar borsalarda daha fazla alım satım yaparken, ayıların zincir üstü OTC faaliyetleri arttı.

Hey bears, I'm sorry, but #Bitcoin is still in the middle of the bull cycle. https://t.co/QkaZx7wmAt pic.twitter.com/8lkIiRn1W7 — Ki Young Ju (@ki_young_ju) September 30, 2024

Bitcoin ekim ayına yüzde 0,5 düşüş ile başladı. En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 63.890 dolardan işlem görüyor.

Dün yeniden 66 bin doları hedef alan BTC, bu seviyeden reddedildi ve yüzde 4 düştü. Bitcoin, hala mart ayında oluşan kanalın içinde seyrediyor.