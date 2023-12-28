Güney Kore merkezli Upbit borsası, Bitcoin SV (BSV) işlem hacminin %65’lik önemli bölümüne ev sahipliği yapıyor.

Son 24 saatlik zaman diliminde %60’ın üzerinde değer kazanan Bitcoin SV (BSV) kripto para piyasasının gündemine oturdu. Sonuç olarak Bitcoin SV 93,8 dolarla 2022 yılının Nisan ayından bu yana görülmemiş seviyelere yükseldi.

Bitcoin SV fiyatı şu anda 93 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Bitcoin SV son 7 günlük zaman diliminde ise %86 oranında değer kazandı. Sonuç olarak Bitcoin SV’nin (BSV) piyasa değeri 770 milyon doları aştı.

Bitcoin SV’deki (BSV) bu yükselişte, kripto para piyasasındaki genel yükseliş trendinin ve Güney Koreli yatırımcıların varlığa ilgisinin etkili olduğu düşünülüyor.

CoinGecko verileri, Bitcoin SV’nin işlem hacminin %65’lik önemli kısmını Güney Kore merkezli kripto para borsası Upbit oluşturuyor. Bu da Güney Koreli yatırımcıların BSV’ye ilgisini gözler önüne seriyor. Coinbase kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Craig Wright destekli Bitcoin SV’yi 9 Ocak 2024 tarihinde delist edeceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Bitcoin SV (BSV) fiyatında ciddi oranda düşüş yaşadı.

ABD merkezli Coinbase, olası tasfiyelerden korunmak isteyen kullanıcılarına son tarihten önce varlıklarını borsadan çekmelerini tavsiye etti.

2018 yılının Kasım ayında Bitcoin Cash’in hard fork’a girmesi sonucunda ortaya çıkan Bitcoin SV (BSV) şu anda 1,69 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 52. dijital varlık konumunda bulunuyor.

Satoshi Vizyonu (Satoshi Vision) olarak adlandırılan Bitcoin SV, şimdiye kadar %51 saldırısı da dahil olmak üzere çeşitli olumsuzluklara ev sahipliği yaptı. %51 saldırısı, bir blockchain ağında kötü niyetli madencilerin ağın kontrolünün %50’den fazlasını ele geçirmesiyle gerçekleştiriliyor. Böylelikle kötü niyetli madenciler ağdaki işlemleri istedikleri gibi manipüle edebiliyor.

Bununla birlikte Bitcoin SV (BSV) kısa bir süre önce, 2023 yılının Ekim ayında, boş blok madenciliği saldırısına maruz kaldı. Boş blok saldırısı, madenciler kasıtlı olarak doğruladıkları bloklardan işlemleri hariç tutmayı tercih ettiklerinde gerçekleşir ve böylece kullanıcılar için ağda bir yavaşlamaya neden olur.