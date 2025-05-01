Bitcoin, 75.000 dolarla dip yaptığı Nisan ayını %28’lik bir yükselişle kapattı ve Mayıs ayına 96.000 doların üzerinde başladı. Bu, lider kripto para biriminin Şubat ayındaki sert düşüşten bu yana ulaştığı en yüksek fiyat seviyesi oldu.

Özet:

Bitcoin, Nisan dip seviyesinden %28, Şubat dibinden %21 yükseldi.

Kurumsal alımlar ve ETF’ler üzerinden gelen sermaye akışı fiyatı destekledi.

Uzmanlar, BTC’nin artık “spekülatif bir varlıktan kurumsal portföylerin temel bir bileşenine” dönüştüğünü savunuyor. Tiger Research’ün baş analisti Ryan Yoon, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bitcoin’in son fiyat artışı geçici değil, uzun vadeli bir momentumun ürünü.” dedi.

Yoon’a göre BTC, artık “sadece spekülatif bir yatırım aracı değil, kurumsal yatırımcılar için vazgeçilmez bir portföy varlığı” haline geliyor.

Kurumsal İlgi Etkili Oldu

Yoon, özellikle Strategy gibi şirketlerin istikrarlı alımlarının fiyat üzerinde ciddi etki yarattığını belirtti. Şirket, geçen hafta 1,4 milyar dolarlık alım yaptıktan sonra bu hafta yeniden Bitcoin aldı ve hisse geri alım programında limitlere yaklaşmış durumda.

Japonya merkezli Metaplanet ise şimdiye kadar 481 milyon dolarlık BTC biriktirdi ve bu hafta ABD’de bir iştirak açacağını duyurdu.

Bu alımlar, ETF’lere giren sürekli sermaye akışıyla birleştiğinde, analistlere göre süregelen kurumsal ilgiyi kanıtlıyor.

BTC, Riskli Varlıklardan Ayrışıyor mu?

Funkybit kurucu ortağı Andrew Lawrence ise “BTC 75.000 dolardan döndü ve artık diğer riskli varlıklardan ayrışma sürecinde.” dedi.

Global ekonomik belirsizlik ortamında daha yüksek fiyatlar beklediğini ifade etti. Yoon ayrıca, 100.000 doların psikolojik sınır etkisinin yatırımcı duyarlılığını artırdığını, bunun da toparlanmayı hızlandırdığını vurguladı.

Hacim Artıyor

Yazı yazıldığı sırada BTC, yaklaşık 97.124 dolardan işlem görüyor. Günlük işlem hacmi 23 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarak piyasadaki ilgiyi yansıtıyor.

Bitcoin, yükseliş ivmesini korursa önümüzdeki günlerde 100.000 dolarlık eşiği test edebilir. Kurumsal ilgi, ETF’ler ve artan hacim bu hareketin temelini oluşturuyor.