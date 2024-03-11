Bitcoin’in önünde şu anda Alphabet ve Amazon yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte 72.000 doları aştı ve yeni bir zirveye ulaştı. Bugün yaşanan yükselişlerle birlikte Bitcoin’in piyasa değeri de 1,4 trilyon doların üzerine yükseldi.

Böylelikle Bitcoin tüm dünyada en büyük 8. finansal varlık konumuna yükseldi.

Bitcoin Gümüşü Geçti

Kripto para piyasasında bir yıl içerisinde çok şey değişebilir. 11 Mart 2023 tarihinde 30.000 doları geçmekte zorlanan Bitcoin, sonrasında 20.000 dolar bandına gerilemişti. O dönemde eleştirmenler, Bitcoin’in enflasyon karşısında iyi bir değer saklama aracı olmadığını iddia ediyordu.

Ancak Bitcoin takip eden aylarda yükselişe geçti. 2023 yılının Haziran ayında BlackRock spot Bitcoin ETF başvursunda bulundu. Onu Fidelity gibi diğer dev varlık yönetim şirketleri takip etti.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın Bitcoin’e ilgi göstermesi tüm dengeleri değiştirdi. Bu başvurunun ardından SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayacağına dair beklentiler bir hayli arttı.

Nitekim SEC, 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerini onayladı ve 11 Ocak tarihinde spot Bitcoin ETF’leri ABD borsalarında işlem görmeye başladı. Aradan geçen iki aylık süreçte spot Bitcoin ETF’leri milyarlarca dolarlık BTC satın aldı ve BTC fiyatının 11 Mart Pazartesi günü itibariyle 72.000 doları aşmasını tetikledi.

Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri şu anda 1,4 milyar dolar seviyesinde. Böylelikle BTC piyasa değeri en büyük varlıklar arasında 8. sırada yer alıyor.

Son yükselişlerle birlikte Bitcoin 8. sıradaki değerli metal gümüşü ve 9. sıradaki Facebook’un çatı şirketi Meta’yı geride bıraktı.

Piyasa değeri en yüksek 10 finansal varlık şu şekilde:

Altın: 14,672 trilyon dolar Microsoft: 3,018 trilyon dolar Apple: 2,636 trilyon dolar NVIDA: 2,049 trilyon dolar Saudi Aramco: 2,049 trilyon dolar Amazon: 1,821 trilyon dolar Alphabet (Google): 1,688 trilyon dolar Bitcoin (BTC): 1,407 trilyon dolar Gümüş: 1,381 trilyon dolar Meta (Facebook): 1,289 trilyon dolar

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce Bitcoin’in, Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’ini geçerek piyasa değeri en yüksek 10 varlık arasına dahil olduğunu bildirmiştik. O dönemde BTC fiyatı 60.000 dolar bandında seyrediyordu. Meta ve gümüş ise Bitcoin’in çok çok önündeydi.

Ancak iki haftadan çok daha kısa bir süre içerisinde Bitcoin gümüş ve Meta’yı geride bıraktı. Bitcoin’in önünde şu anda 1,821 trilyon dolarla Amazon ve 1,688 trilyon dolarla Alphabet yer alıyor. Bitcoin’in Google’ın çatı şirketi Alphabet’i geçebilmesi için yaklaşık %20 oranında değer kazanarak 85.000 dolara yükselmesi gerekiyor.

Bitcoin’in Amazon’un piyasa değerini geride bırakabilmesi için ise 94.000 doları geçmesi gerekiyor, ki bu da yaklaşık %30’luk bir artışa denk geliyor.

Eğer bu yüzdeler abartılı görünüyorsa Bitcoin’in 2024 yılının başından bu yana %60 oranında değer kazandığını hatırlayın. Bitcoin son iki haftalık süreçte ise yaklaşık %40 oranında değer kazandı.