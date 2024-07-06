Bitcoin fiyatı toparlanırken, ETF’lere de can geldi.

Bitcoin, 5 Temmuz’da bu yılın en sert düzeltmelerinden birini geçirdi. BTC, 53 bin dolar bandına geriledikten sonra 56 bin dolar bandına yükseldi. Kripto para, haber yayın saati itibarıyla bu seviyede seyrediyor.

BTC düzeltmesi, spot borsa yatırım fonu (ETF) sahipleri tarafından alım fırsatı olarak görüldü.

Bitcoin ETF’ler Yatırım Alıyor

ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’ler, 4 Temmuz’da bağımsızlık günü nedeniyle işleme kapalıydı. Cuma günü yaşanan düzeltme ise ETF’lerin performansına da yansıdı.

Yatırımcıların durumu alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle birkaç gündür net değer kaybeden ETF’ler, 5 Temmuz’da yeniden yeşile döndü. ETF’lere bir günde net 143,1 milyon dolar giriş gerçekleşti. Bu değer, ETF’lere son bir aydır giren en yüksek net değeri temsil ediyor.

Farside Investors verilerine göre, en yüksek yatırımı 117,4 milyon dolar net giriş ile Fidelity’nin fonu FBTC aldı. FBTC’yi 30,2 milyon dolar ile Bitwise Bitcoin ETF (BITB), 12,8 milyon dolar ile HODL ve 11,3 milyon dolar ile ARKB izledi.

Net negatif fon akışı kaydeden tek ETF, Grayscale’in fonu GBTC oldu. GBTC’den net 28,6 milyon dolar çıktı.

IBIT, BTCO, EZBC, BRRR, BTCW ve DEFI gibi ETF’lerde aynı gün içerisinde net değer bakımından değişiklik gözlenmedi.

Spot Bitcoin ETF’ler kasalarında doğrudan BTC bulunduruyor ve işlem fiyatları rezervlerindeki BTC miktarın ve değerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3,5 değer kazandı. En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 56.800 dolardan işlem görüyor.