Bitcoin spot ETF’ler beş günün ardından yeniden kırmızıya boyandı.

ABD’de ocak ayında işleme açılan spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), BTC fiyatında ralli başlattı ve kripto para, mart ortasında fiyat rekoru kırdı.

Sonraki ayları çoğunlukla yatay seyrederek geçiren BTC, birkaç haftadır ise düşüş trendinde. Düzeltmeye yine spot Bitcoin ETF’ler de eşlik ediyor.

Spot Bitcoin ETF’ler salı günü yeniden negatif fon akışı kaydetti.

Yatırımcılar Bitcoin Spot ETF’ler’den Kaçıyor

ABD’de listelenen 11 spot Bitcoin ETF’nin 2 Temmuz’daki fon akışı, toplama bakıldığında negatif gerçekleşti. Tüm ETF’lerden net 13,62 milyon dolar çıktı.

Grayscale’in ETF’ye dönüştürdüğü GBTC, fon çıkışlarına liderlik ediyor. GBTC’den dün net 32,38 milyon dolar çekildi. GBTC’yi 6,76 milyon dolar ile Bitwise’ın fonu BITB izliyor.

Pozitif fon akışı kaydeden fonlar da oldu. BlackRock’ın fonu IBIT, aynı gün 14,12 milyon dolar net fon girişi kaydetti. Fon akışı pozitif olan ETF’ler arasında Fidelity’ye (FBTC) 5,42 milyon dolar, VanEck’e 3,51 milyon dolar, Ark Inves ve 21Shares’in fonu ARKB’ye ise 2,48 milyon dolar giriş oldu.

İlgili: Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

ETF’ler 2 Temmuz’dan önceki beş işlem günü boyunca net pozitif fon akışını korumuştu. Spot Bitcoin ETF’ler, bu seriden önceki iki haftada ise 1 milyar dolardan fazla değer kaybetmişti.

Bitcoin ETF’lerin zayıf performansı BTC’ye de yansıyor. Birkaç haftadır yavaş yavaş gerileyen BTC, 60 bin dolar desteğine tutunmaya çalışıyor. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4 düşüş gösterdi.