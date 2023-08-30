Yaklaşık iki haftadır süren sessizliğin ardından Bitcoin 29 Ağustos’ta tekrar yükselişe geçti. Kripto para piyasasının toplam değeri saatler içerisinde 50 milyar dolarlık artış yaşadı.

Söz konusu yükselişi, Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanması tetikledi. Bu gelişme sonrasında lider kripto para birimi yaklaşık 2.000 dolar değer kazandı. Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de yükselişe geçti. BCH ve TONCOIN günlük bazda %15 oranında değer kazandı.

Bitcoin 28 Bin Doları Aştı

Yaklaşık son 12 gündür Bitcoin’de işler oldukça sıkıcıydı. Zira lider kripto para birimi 17 Ağustos’ta 25.300 dolara kadar geriledikten sonra 26.000 dolar bandında sıkışıp kalmıştı. Ancak Salı günü ABD Temyiz Mahkemesi’nin Salı günü SEC ile olan mücadelesinde Grayscale lehine karar vermesiyle piyasa bir anda yükselişe geçti.

Bitcoin saatler içerisinde yaklaşık 2.000 dolar değer kazanarak 28.200 dolarla son iki haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Bu süreçte milyonlarca dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

Altcoin’ler Yükselişe Geçti

Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de yükselişe geçti. Ancak BCH ve TONCOIN son 24 saatte en iyi performans gösteren en iyi iki altcoin olarak tüm dikkatleri üzerlerine çekti. BCH ve TONCOIN günlük bazda %15 oranında artış gösterdi ve sırasıyla 220 dolara ve 1,73 dolara yükseldi.

Ether (ETH) de bu süreçte %6 oranında değer kazandı ve 1.750 dolara kadar yükseldi. Solana %6,5’in üzerinde artış gösterirken, BNB, DOGE, XRP, ADA, MATIC ve LTC bir günde %3 ila 5 arasında değişen oranlarda değer kazandı.

Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri 60 milyar dolara varan artışlar yaşadı. Sonuç olarak CoinMarketCap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri 1,1 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.