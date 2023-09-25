Son 24 saatte en kayda değer yükselişi yaşayan kripto para birimi Aptos (APT) oldu.

Nispeten sessiz geçen hafta sonunun ardından lider kripto para birimi BTC, haftanın ilk gününde değer kaybetmeye başladı. 26.000 doların altına gerileyen lider kripto para birimi böylelikle son 12 günün en düşük fiyat seviyesini kaydetti.

En yüksek piyasa değerine sahip ilk 10 kripto para birimi arasında %3 oranında düşüş yaşayan Toncoin (TON) ve %2,92 oranında değer kaybeden Ripple (XRP) dikkat çekiyor.

Bitcoin 26.000 Dolara Geriledi

Bitcoin geride bıraktığımız hafta Pazartesi günü 27.000 doların üzerine yükselmiş, Salı günü de bu trendi sürdürerek 27.500 dolara dokunmuştu.Takip eden birkaç gün boyunca yatay seyirde işlem gören BTC sonuç olarak ivmesini kaybetti ve bir kez daha düşüşe geçti.

Geride bıraktığımız Perşembe günü ABD merkez bankası Fed’in FOMC toplantısının ardından faiz oranlarını sabit bırakma kararının ardından BTC fiyatı 26.400 dolara geriledi. Hafta sonunu nispeten sakin geçiren lider kripto para birimi, Pazartesi günüyle birlikte düşüşe geçti ve 26.000 dolara geriledi.

Bitcoin şu anda 13 Eylül’den bu yana kaydettiği en düşük fiyat seviyelerinde işlem görüyor.

Yaşanan düşüşler sonucunda Bitcoin’in piyasa değeri 510 milyar doların altına düştü. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %48,9 seviyesine geriledi.

Altcoin’ler Kırmızıya Büründü: APT Hariç

Altcoin’lerin büyük bir kısmı da Bitcoin’le birlikte düşüşe geçti. . Ethereum, Binance Coin, Dogecoin, Cardano, Solana, Litecoin ve Shiba Inu %1’e varan ya da %1 civarında değer kayıpları yaşadı. En büyük düşüş ise Ripple (XRP) ve Toncoin’de (TON) yaşandı. Bu iki varlık yaklaşık %3 oranında değer kaybetti.

Polygon, Bitcoin Cash, LEO, HBAR, XLM, FIL ve CRO gibi orta ölçekli altcoin’ler de günlük bazda kırmızı renkte.

Son 24 saatlik zaman diliminde %10’a varan yükseliş yaşayan Aptos ise yükselişte olan kripto paralara liderlik ediyor. Bu yükselişle birlikte Aptos (APT) 5,63 dolar seviyesine yeniden yükseldi.

Son. gelişmeler ışığında kripto para piyasasının toplam değeri 10 milyar dolarlık düşüş yaşadı. CoinMarketCap verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri şu anda 1,050 trilyon dolar seviyesinde.