Bitcoin kripto para piyasasındaki beklentilerin tersi yönünde hareket etmeye devam ediyor. Tarihsel veriler, Bitcoin (BTC) fiyatının Şubat aylarında iyi performans gösterdiğine işaret ediyordu. Ancak tarihsel verilere ve piyasa analistlerinin öngörülerine rağmen BTC, ciddi bir değer kaybı yaşadı.

2014’ten Bu Yana En Kötü Şubat

2025 yılı Şubat ayına girilirken piyasalarda büyük bir yükseliş beklentisi hakimdi. Zira tarihsel veriler, Bitcoin’in yılın ikinci ayında iyi bir performans gösterdiğine işaret ediyordu. Bitcoin fiyatı 2014 ve 2020 yılları dışındaki Şubat aylarını yükselişlerle kapatmıştı.

Özellikle Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasını takip eden yılların Şubat aylarında çift haneli oranlarda yükseliş yaşaması dikkat çekiyordu. Öyle ki Bitcoin 2013’te %62, 2017’de %23 ve 2021’de %37 oranlarında yükselişler yaşamıştı. Bitcoin’de benzer bir yükselişin 2025 yılının Şubat ayında da yaşanabileceği öngörülüyordu.

Bitcoin’in Ocak ayını %9,3’lük yükselişle kapatması ve 102.500 dolara kadar yükselmesi, Şubat ayı için beklentileri daha da güçlendirmişti. Bitcoin Şubat ayı boyunca bu seviyeyi aşamadı ve ayın büyük bir kısmını 100.000 doların altında geçirdi.

Son hafta ise Trump’ın ticaret savaşı politikalarının tırmanmasıyla piyasa daha da kötüleşti ve Bitcoin %10’un üzerinde bir kayıpla 78.000 dolara kadar geriledi. Şubat ayının sonunda 84.000 dolar seviyesine kadar toparlanmayı başarsa da aylık bazda %17,39’luk bir düşüş yaşadı. Böylelikle bu, Bitcoin’in 2014’ten bu yana gördüğü en kötü Şubat performansı oldu.

Mart Ayında Neler Bekleniyor?

Tarihsel olarak Mart ayı, Bitcoin için dalgalı geçmişiyle biliniyor. 2013’te %173’lük inanılmaz bir ralli görülse de, sonraki yedi yıldan altısında ay negatif kapanmıştı. Özellikle 2020 yılında, COVID-19 pandemisinin küresel piyasaları sarsmasıyla Bitcoin büyük bir değer kaybı yaşamıştı.

Ancak 2021’den itibaren Mart ayları Bitcoin için daha pozitif geçmeye başladı. BTC Mart 2021’de %29,84, 2022’de %5,39, 2023’te %22,96 ve 2024’te %16,81 yükseliş kaydetti.

2025 Mart ayı için olumlu haber ise Bitcoin’in ayın başında büyük bir düzeltme yaşamış olması. Yani BTC, Mart ayını kazançla kapatmak için büyük bir ralliye ihtiyaç duymuyor. Ancak 2025 yılının Şubat ayında olduğu gibi tarih her zaman tekerrür etmeyebiliyor.