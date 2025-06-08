Bitcoin, volatil geçen bir haftanın ardından 106.300 dolar civarında yatay seyrediyor. Günlük bazda %1,1’lik ılımlı bir yükseliş yaşayan lider kripto para, hafta boyunca 100.400 ile 106.500 dolar arasında dalgalandı. Ancak bu sessizlik fırtına öncesi olabilir.

Bitcoin şu anda 22 Mayıs’ta kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesinden %6,2 aşağıda işlem görüyor ve bu durum yatırımcıları ikiye bölmüş durumda: “çift tepe” formasyonu mu oluşuyor, yoksa yeni bir zirveye doğru yükselişin başlangıcında mıyız?”

2021’deki Çift Tepe Geri mi Dönüyor?

Pseudonim analist Cryptowizard, 7 Haziran’da X üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin’in mevcut grafik yapısını 2021’deki ünlü çift tepe formasyonuna benzetti:

“Bitcoin’in fiyat hareketi oldukça tanıdık görünüyor. 2021’deki gibi bir çift tepe formasyonu mu oluşuyor Düzeltme mi geliyor, yoksa sıradaki hedef 150 bin dolar mı?”

Bu soru, kripto topluluğu genelinde hararetli tartışmalara yol açtı.

Boğalar Ne Diyor?

Yatırımcı Trade Pro, bu düşüşleri birer alım fırsatı olarak değerlendirdiğini belirtti ve zincir üstü verilerin de bunu desteklediğini vurguladı:

“Bu geri çekilmelerden korkmayın. Tüm işaretler yeni zirvelere doğru güçlü bir devam senaryosuna işaret ediyor.”

Bitget yöneticisi Gracy Chen ise makroekonomik rüzgarların Bitcoin lehine döndüğünü savunuyor. Chen’e göre Trump’ın %1 faiz indirimi önerisi ve 2024’ün sonuna kadar 500 milyar doların üzerindeki ABD Hazine borçlanması piyasaya büyük bir likidite dalgası getirebilir:

“Küresel olarak parasal genişleme artık ne zaman sorusu, olur mu değil.” diyen Chen, “Bitcoin bu değişimler için yaratıldı.” sözleriyle BTC’nin fiat sistemine alternatif olarak konumlandığını vurguladı.

Volatilite ve Kurumsal Talep

Piyasa gözlemcisi Axel Adler Jr., Bitcoin’in 30 günlük volatilitesinin ciddi şekilde sıkıştığını belirterek, bunun genellikle büyük hareketlerin öncüsü olduğunu ifade etti.

Öte yandan, kurumsal alıcılar BTC arzını kilitlemeye devam ediyor. Swan CIO’su Ben Werkman, bu döngüyü yönlendirenlerin artık trader’lar değil, uzun vadeli yatırımcılar olduğunu söylüyor:

“Bitcoin arzının %62’si bir yıldan uzun süredir hareket etmedi.”

Swan, geçmişte bu tür durgun dönemlerin genellikle büyük yükselişleri tetiklediğini, 2016 ve 2020’yi örnek gösterdi.

Dikkat: 100 Bin Dolar Altı Tehlikeli Olabilir

Her şey toz pembe değil. Glassnode verilerine göre, kısa vadeli yatırımcıların maliyet ortalaması 97.000 doların hemen üzerinde. Kritik destek seviyeleri ise 83.200 dolar ve 114.800 dolar olarak öne çıkıyor.

Blockchain analiz firması, fiyatın 100.000 doların altına düşmesinin, yeni bir tasfiye dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Bu risk, geçtiğimiz cuma günü Trump ile Elon Musk arasındaki tartışmanın ardından yaşanan ve toplamda 988 milyon dolarlık long pozisyonun tasfiye edilmesiyle daha da görünür hale geldi.

Daan Crypto Trade de temkinli: “Dünkü dip seviye olan yaklaşık 100.000 doların altına inilirse, Bitcoin birkaç hafta daha düşüş trendinde kalabilir.” dedi ve BTC’nin borsalarla olan korelasyonunun zayıfladığını, son düşüşten toparlanmanın ise yeterince güçlü olmadığını vurguladı.

Sonuç olarak, Bitcoin’de sessizlik fırtınaya mı dönüşecek yoksa bu birikim, 150.000 dolar hedefli bir rallinin ayak sesleri mi? Piyasa henüz kararını vermiş değil.