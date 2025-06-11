Bitcoin, son günlerdeki güçlü yükselişiyle birlikte kurumsal yatırımcıların ve finans analistlerinin dikkatini yeniden üzerine çekti. Şu anda 109 bin dolar seviyelerinde işlem gören BTC için, 2025 yılında 200 bin dolar hedefi artık sadece hayal değil.

Bernstein: 200 Bin Dolar “Muhafazakâr” Bir Hedef

800 milyar dolarlık varlık yöneten Bernstein, Bitcoin için belirlediği 200.000 dolarlık fiyat hedefini “temkinli” bir tahmin olarak tanımladı. CNBC ise daha kısa vadeli, ancak iddialı bir tahminle 135.000 dolara işaret ediyor.

Bu iyimser tablo, Bitcoin’in 22 Mayıs’ta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca %4 gerisinde işlem gördüğü bir dönemde geldi. Güncel verilere göre BTC şu anda 109.000 doların üzerinde seyrediyor.

Kurumsal Güç, Piyasaya Güven Aşılıyor

Bernstein analistlerine göre, bu boğa döngüsü spot ETF onaylarıyla birlikte kurumsal yatırımcıların piyasaya girmesiyle başladı. Spot ETF’ler, Bitcoin’i geleneksel portföylerde meşrulaştırdı ve talep patlamasına neden oldu.

Ethereum ETF’leri de 20 gün içinde 815 milyon dolarlık giriş kaydederek toplamda 9 milyar dolarlık varlık yönetti. Metaplanet, Strategy ve MicroStrategy gibi şirketler, Bitcoin alımlarını agresif biçimde artırarak bu altyapıyı destekledi.

Bernstein ve CNBC analistleri, makroekonomik verilerin de Bitcoin lehine olduğunu söylüyor. Zayıflayan dolar, düşmesi beklenen faiz oranları ve sabit kalan tahvil getirileri, Bitcoin gibi büyüme odaklı varlıkları destekliyor.

Teknik Analiz: “Uzay Bölgesine” Giriş

CNBC teknik analizine göre, Bitcoin mart ayında 93.000 dolar ile 105.000 dolar aralığında konsolide oldu. Bu süreçte yaşanan sahte düşüş, kısa pozisyon açanları tuzağa düşürdü ve ardından gelen 107.000 dolar üzerindeki kırılım ile büyük bir sıçrama yaşandı.

Mühendis ve analist MattC, bu yapıyı “uzay bölgesi” olarak tanımlıyor. Bu bölge, tarihsel dirençlerin azaldığı, fiyatın serbest yükselişe geçebileceği bir alan. Bitcoin’de olası psikolojik direnç seviyeleri olarak 120.000 dolara ve 130.000 dolara işaret ediliyor.

Ortalama Gerçek Yüzde Aralığı (APTR) verilerine göre haftalıkta %8,5, günlükte %3-4 gibi düşük volatilite seviyeleri, önemli yükselişlerin öncesinde görülen tipik işaretler. CNBC, bu verilere dayanarak %100 Fibonacci hedefi olan 135.000 doları öne çıkarıyor.

Döngüsel ve Likidite Bazlı Yükseliş Beklentisi

Bitcoin’in dört yıllık halving döngüsü, tarihsel olarak halving yılı olan Haziran ayında zirveye ulaştığını gösteriyor. 2025 döngüsü de bu geleneği sürdürebilir. Bernstein’in 200 bin dolarlık hedefi bu bağlamda artık daha anlamlı hale geliyor.

Ek olarak, küresel merkez bankalarının para arzı ile Bitcoin fiyatı arasında güçlü bir korelasyon bulunuyor. Şu anda para arzındaki yıllık artış %5 ila %10 arasında ve bu da likidite bazlı yükselişi destekliyor.

Sonuç: Yeni Zirveye Giden Yol Açık

Bitcoin, teknik, makroekonomik ve kurumsal faktörlerin kesişiminde yeni bir tüm zamanların zirvesine hazırlanıyor. Bernstein’in temkinli görünen 200.000 dolar tahmini mi, yoksa CNBC’nin 135.000 dolarlık kısa vadeli hedefi mi önce gerçekleşir bilinmez; ancak grafikler, veriler ve momentum, yükselişin daha bitmediğine işaret ediyor.