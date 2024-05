PlanB’nin S2F modeli, Bitcoin’in 2024-2028 döneminde 500 bin dolara ulaşacağını öngörüyor.

Bitcoin mayıs ayına zorlu bir başlangıç yaptı. Kripto para, ilk çeyreği yükseliş trendinde geçirdikten sonra zirve yapmış gibi gözüküyor.

Fakat analist PlanB, en büyük kripto paranın stok akış modeline (S2F) dayalı olarak 2024 ile 2028 arasında ortalama 500 bin dolardan işlem göreceğini düşünüyor.

PlanB, Bitcoin nisan ayı kapanış seviyesi olan 60.632 doların önceki halving döngüsünün sonunu temsil ettiğini söyledi.

Bir önceki döngünün yaşandığı 2020-2024 tarihlerinde Bitcoin, ortalama 34 bin dolardan işlem gördü. Bu değer, S2F modelinin söz konusu tarih için öngördüğü ortalama fiyat olan 55 bin doların biraz gerisinde kalıyor. Mayıs ayıyla birlikte bir sonraki halving’e doğru yeni bir geri sayım başladı.

Bitcoin April closing price $60,632

This was the last blue dot (month 0). Average price 2020-2024 halving cycle $34k (slightly below S2F 2019 $55k prediction). May will be the first red dot, the start of the new countdown to the next halving (S2F 2024-2028 prediction: ~$500k). pic.twitter.com/BPqNy0cTUg

— PlanB (@100trillionUSD) May 1, 2024