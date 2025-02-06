BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, ABD’nin Bitcoin rezervi oluşturma fikrini, siyasi amaçlarla hareket eden ve pratikte uygulanabilir olmayan bir kavram olarak nitelendirdi. 5 Şubat tarihli “The Genie” adlı makalesinde Hayes, hükümetin kripto para birikimini finansal istikrar sağlamak yerine siyasi çıkarlar için kullanacağını savundu.

Bitcoin Rezervi Bir Siyasi Araç Olur

“Ne satın alınırsa satılabilir,” diye yazan Hayes, politikacıların kısa vadeli kazançlar için varlık edindiklerini belirtti. Bazı kişilerin Bitcoin’i “en sağlam” para biçimi olarak görmesine rağmen, ABD hükümetinin Bitcoin’e ekonomik anlamda temel bir ihtiyacı olmadığını vurguladı. Bunun yerine, siyasi liderlerin, Bitcoin’in fiyat dalgalanmalarından kendi gündemlerini desteklemek için faydalanacaklarını ve onun ideolojik temellerini benimsemeyeceklerini söyledi.

Hayes, Senatör Cynthia Lummis’in Bitcoin Stratejik Rezervi (BSR) önerisini eleştirerek, Başkan Trump’ın bir milyon BTC alımını onaylaması durumunda fiyatların geçici olarak artacağını, ancak alım durduğunda fiyatların duraklayacağını öne sürdü.

Ayrıca, devlet başkanının enflasyon, dış çatışmalar ve yolsuzluk gibi büyük seçmen endişelerine çözüm getirmezse, Demokratların 2026’da iktidara geri gelebileceğini tahmin etti. Eğer iktidara gelirlerse, Bitcoin rezervini yeni politikaları finanse etmek için kolay bir fon kaynağı olarak görüp satabilirlerdi. Hayes’e göre, bu durum, hükümetin elindeki BTC’nin geleceği konusunda belirsizlik yaratır ve piyasada güven kaybına yol açar.

Ayrıca eski borsa yöneticisi, yönetimin Bitcoin’i sadece pasif bir varlık olarak tutmak dışında bir şekilde kullanıp kullanmayacağını sorgulayarak, “Node’lar çalıştıracaklar mı? Geliştiricileri destekleyecekler mi? Yoksa sadece bir ödül gibi mi tutacaklar?” diye sordu.

Hayes, Trump’ın ekibini Bitcoin’in volatilitesinden siyasi kazanç sağlamakla suçladı ve rezervin, kampanya fonlaması için bir araç haline gelebileceğini belirtti.

Düzenleyici Karmaşıklık

Hayes ayrıca kripto düzenlemeleri hakkında konuşarak, “Frankenstein kripto yasası” olarak adlandırdığı yasa tasarısını eleştirdi. Yeni bir düzenlemenin, sektördeki en büyük oyunculara hitap edecek şekilde aşırı karmaşık ve yönlendirici olacağını, yalnızca uyum sağlamak için yüksek maliyetleri karşılayabilen büyük firmaların lehine olacağını savundu.

Kripto yatırımcısı, düzenleyici uyumun yalnızca Coinbase ve BlackRock gibi derin cebe sahip firmalar için ulaşılabilir olacağını, bu durumun ise tekelleri pekiştirip rekabeti engelleyeceğini uyardı. Ayrıca, girişimcilerin ABD’ye düzenleyici açıklık için taşınmalarını tavsiye etmedi ve bu tür büyük kurumsal çıkarların, yenilikçiliği engelleyeceğini ve daha küçük oyuncuların başarılı olmasına mani olacağını belirtti.