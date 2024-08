Bitcoin yaklaşık iki haftadır devam eden yatay seyri bugün de sürdürüyor. Son 24 saatte yüzde 1,7 değer kaybeden BTC, haber yayın saati itibarıyla 59.550 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin bir süredir ivme kaybetse de asıl hareketin önümüzdeki yıl başlayacağını düşünen piyasa katılımıcıları bulunuyor.

X kullanıcısı CryptoCon, 19 Ağustos tarihli gönderisinde kendi geliştirdiği 28 Kasım Döngü Teorisi’ne dayalı olarak açıklamalarda bulundu.

Teori, 28 Kasım 2012’de gerçekleşen ilk halving’i temel alarak döngüler oluşturuyor. Halving yılları, şimdiye kadar hep ralliye hazırlık yapılan “mavi yıllar” olarak geçti. İçinde bulunduğumuz 2024 yılı da bir mavi yıl olarak geçiyor.

Mavi yılları ise fiyat rekorunun kırıldığı kırmızı yıllar izliyor. Analist, mevcut döngünün önceki döngüler ile uyumlu olduğunu ve rekorun önümüzdeki yıl kırılacağını düşünüyor:

I've made many improvements to the November 28th Cycles Theory since I created it in January 2023, but the original model's idea remains intact.

Some people are calling for a #Bitcoin top or a recession, but I think the best is still yet to come.

The March 2024 local high has… pic.twitter.com/FR1MzhJrtp

— CryptoCon (@CryptoCon_) August 19, 2024