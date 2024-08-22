Bitcoin yaklaşık iki haftadır devam eden yatay seyri bugün de sürdürüyor. Son 24 saatte yüzde 1,7 değer kaybeden BTC, haber yayın saati itibarıyla 59.550 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin bir süredir ivme kaybetse de asıl hareketin önümüzdeki yıl başlayacağını düşünen piyasa katılımıcıları bulunuyor.

Bitcoin Ralliye Hazırlanıyor

X kullanıcısı CryptoCon, 19 Ağustos tarihli gönderisinde kendi geliştirdiği 28 Kasım Döngü Teorisi’ne dayalı olarak açıklamalarda bulundu.

Teori, 28 Kasım 2012’de gerçekleşen ilk halving’i temel alarak döngüler oluşturuyor. Halving yılları, şimdiye kadar hep ralliye hazırlık yapılan “mavi yıllar” olarak geçti. İçinde bulunduğumuz 2024 yılı da bir mavi yıl olarak geçiyor.

Mavi yılları ise fiyat rekorunun kırıldığı kırmızı yıllar izliyor. Analist, mevcut döngünün önceki döngüler ile uyumlu olduğunu ve rekorun önümüzdeki yıl kırılacağını düşünüyor:

Bazıları resesyon olacağını veya Bitcoin’in tepe yaptığını söylüyor, ancak bence en iyisi daha başlamadı. Mart 2024’te kırılan rekor kafaları karıştırdı, şimdiye kadar gördüğümüz tüm rallilerden güçlüydü. Fakat teoriye göre kırmızı yıla hazırlık yapılan mavi yıldayız, yeni rekorlara hazırlanıyoruz. Rekor beklenenden erken ve güçlü geldi, ancak fiyat teorinin öngördüğü rotaya geri döndü. Tepeden satmak isterim, ancak zamanı daha gelmedi. 2025 sonunda fiyatların yükseldiğini göreceğiz.

I've made many improvements to the November 28th Cycles Theory since I created it in January 2023, but the original model's idea remains intact. Some people are calling for a #Bitcoin top or a recession, but I think the best is still yet to come. The March 2024 local high has… pic.twitter.com/FR1MzhJrtp — CryptoCon (@CryptoCon_) August 19, 2024

Bitcoin, ABD’de ocak ayında spot borsa yatırım fonlarının (ETF) işleme açılmasının etkisiyle beklenenden çok erken, halving’den bile önce fiyat rekoru kırdı.

Kripto para mart ayında 73.500 dolara yükselerek tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Nisan ayında halving gerçekleşti. BTC, o zamandan beri kısa süreli dalgalanmalar hariç 60 bin dolar civarında dar bir aralıkta seyrediyor.