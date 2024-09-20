Bitcoin fiyatı, negatif Coinbase Premium değerlerine rağmen istikrarını korudu. Binance’teki alım baskısı ise artıyor.

ABD’li yatırımcıların Bitcoin’e duyduğu ilgiyi ortaya koyan kilit bir gösterge, bugün (20 Eylül Cuma) negatife döndü. Ancak uzmanlar, bu gelişmenin BTC fiyatını olumlu etkileyebileceğini düşünüyor.

Coinbase Premium Negatife Döndü

CryptoQuant tarafından yayınlanan rapora göre, Coinbase Premium negatife döndü. Coinbase Premium Endeksi, Bitcoin’in Coinbase Pro ve Binance’teki fiyatları arasındaki farkı ölçüyor.

Coinbase Pro, ABD’de ve kurumsal yatırımcılar arasında popüler bir borsa. Dünyanın en büyük borsası Binance ise küresel bir kullanıcı grubuna hitap ediyor. Endeks, bu platformlardaki yatırımcı davranışlarına dair fikir sunuyor.

Coinbase Premium’un pozitif olması, tarihsel olarak ABD’li yatırımcılardan güçlü bir alış baskısı geldiğine işaret ediyor. Tam aksine, negatif olması ise söz konusu yatırımcı grubunun Bitcoin’e gösterdiği ilginin azaldığını ortaya koyuyor.

Bitcoin İstikrarını Koruyor

ABD’li yatırımcıların ilgisi azalmış olsa da veriler, Bitcoin fiyatının istikrarını koruduğunu gösteriyor. Bu da Binance’ten gelen alım baskısının güçlü olduğu anlamına geliyor.

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CryptoQuant analistleri, dijital varlıklara küresel piyasalarda gösterilen talebin artması halinde, Bitcoin fiyatının yükselebileceğini belirtti. Piyasadaki mevcut hareket ise beklenen yükselişin yakında başlayabileceğinin sinyalini veriyor.

Bitcoin fiyatının kayda değer ölçüde artması için, ABD’nin ötesinde, küresel piyasalarda FOMO (kaçırma korkusu) güdümlü alım baskısı görmesi gerekir. Güncel hareket son derece pozitif.

Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını duyurduğu çarşamba gününden beri yükseliyor. Bugün 64 bin doları test eden BTC, haber yayın saati itibarıyla 62.800 dolardan işlem görüyor.