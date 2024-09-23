BTC geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da yükselmeye devam ediyor. Ancak analistlere göre asıl ralli daha başlamadı.

Bitcoin (BTC) fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından yükselmeye başladı. 60 bin dolardan 64 bin dolara kadar yükselen BTC, hafta sonunu 63 bin dolar bandından geçirdi.

BTC, yükseliş ivmesini yeni haftaya da taşıdı. Geçtiğimiz saatlerde CoinMarketCap verilerine göre 64.600 dolara kadar yükselen Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 63.450 dolardan işlem görüyor.

Son yedi günde yüzde 8’in üzerinde değer kazanan BTC, rekor fiyat seviyesi olan 73.500 doların yalnızca yüzde 13 altında seyrediyor. Ancak analistlere göre ralli yeni başlıyor olabilir.

Bitcoin Boğa Döngüsü Karşılaştırması

Kripto para araştırma platformu K33 Research, 22 Eylül tarihli X gönderisinde güncel Bitcoin döngüsünü önceki döngüler ile kıyasladı.

Gönderiye göre, önceki döngülerde Bitcoin’in dip noktadan tepe noktaya ulaşması ortalama 1.050 gün sürdü. Güncel döngüde ise BTC, Kasım 2022’de dip yaptı ve o tarihten beri 672 gün geçti.

Kasım 2022’de görülen dip noktadan beri 672 gün geçti. Önceki iki boğa piyasası döngüsünde dipten tepeye ulaşmak 1.050+ gün sürdü. En fazla değer artışı ise son 365 günde görüldü.

Bitcoin, mevcut durumda döngüde asıl değer artışının yaşandığı son bir yıla girdi. Tarih tekerrür ederse, boğa piyasasında asıl ralli bu bir yıl içinde yaşanabilir.

BTC RSI Yükseliyor

Popüler X analisti Titan of Crypto, Bitcoin fiyat trendinin önemli bir göstergesi olan göreceli güç endeksine (RSI) dikkat çekti.

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Fiyat trendlerinin gücünü ölçen RSI, 0 ile 100 puan arasında değişiklik gösteriyor. RSI değerinin 50’nin üzerinde olması, piyasaya yükseliş trendinin hakim olduğuna işaret ediyor.

Analiste göre, Bitcoin’in bir süredir düşen haftalık RSI değeri, güncel rallinin ardından 50 puanı geçti.

Haftalık RSI göstergesindeki kırılma, BTC’nin yıl sonuna kadar büyük bir hareket yaşayacağını gösteriyor. Bitcoin’in ara hedefi 85 bin dolar.

Bereketli Çeyrek Başladı

Tarihsel verilere göre üçüncü çeyrek, Bitcoin için yılın en zayıf geçen dönemini temsil ediyor. Üçüncü çeyreğin tamamlanmasına yalnızca bir hafta kaldı.

Dördüncü çeyrek ise genelde BTC’nin en güçlü performans gösterdiği ayları içeriyor. Bitcoin üçüncü çeyrekte ortalama yalnızca yüzde 6,05 değer kazanırken, dördüncü çeyrek getirilerinin ortalaması yüzde 88’i geçiyor.

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Capriole Fund Kurucusu Charles Edwards da bu trende dikkat çekti. Yatırımcılara sabırlı olmalarını tavsiye eden Edwards, “Bitcoin piyasasındaki en kötü zamanı atlattınız,” diye açıkladı.