14 yıl önce 10.000 BTC sadece iki pizza almaya yetiyordu. Ancak yıllar içerisinde çok şey değişti. Kripto para borsası Kraken, 10.000 BTC ile günümüzde neler alınabileceğini gösteren bir video paylaştı. Videoda özel jetlerden Leonardo Da Vinci’nin en pahalı tablosuna kadar birçok seçenek yer alıyor.

10.000 BTC’nin Bugünkü Değeri

Bitcoin Pizza Günü, Floridalı programcı ve erken BTC benimseyicisi Laszlo Hanyecz’in 2010 yılında 10,000 BTC karşılığında iki Papa John’s pizzası satın aldığı efsanevi olayın anısına kutlanıyor. O dönemde 1 BTC’nin değeri 0,0041 dolardı. Dolayısıyla Hanyecz’in iki pizza satın almak için ödediği 10.000 BTC yalnızca 41 dolar değerindeydi.

Ancak yıllar içerisinde Bitcoin (BTC) fiyatı %141.000.000’in üzerinde değer kazandı. Sonuç olarak 10.000 BTC’nin değeri günümüzde yaklaşık 690 milyon dolar.

10.000 BTC ile Neler Alınabilir?

Bugün 10,000 BTC ile en az 700 Papa John’s pizza franchise’ı açabilirsiniz. FranchiseHelp verilerine göre, standart bir Papa John’s pizza franchise’ı açmak için gerekli olan başlangıç yatırımı 130.120 dolar ile 844.420 dolar aralığında.

687 milyon dolar ile 715’ten fazla standart Papa John’s franchise’ı açabilirsiniz.

Kraken’in videosuna göre 10.000 BTC ile ayrıca Leonardo Da Vinci’nin en pahalı tablosunu ve bir Airbus A380 özel jeti satın alabilirsiniz.

Da Vinci’nin en pahalı tablosu Salvator Mundi, 450,3 milyon dolar, bir Airbus A380 jeti ise 600 milyon dolar değerinde.

Kendi Adanızın Sahibi Olun

Kraken’in videosuna göre 10.000 BTC ile dünyanın en pahalı elmaslarından birini satın almak da mümkün. 530.2 karat ağırlığındaki Cullinan Elması’nın değeri 400 milyon doların üzerinde.

10.000 BTC ile uzaya gitmek de mümkün. Virgin Galactic’ten 90 dakikalık uzay yolculuğu için 250 bilet satın alabilirsiniz.

10.000 BTC ile gişe rekorlarını alt üst edecek iki Hollywood filmi çekmek mümkün. Ortalama bir Hollywood filmi yaklaşık 100 milyon dolarlık maliyete sahip, en pahalı filmler ise 300 milyon doların üzerinde bir maliyete sahip.

10,000 BTC ile bir stadyumun isim haklarını, yıllık 30 milyon dolar karşılığında 10 yıllığına satın alabilirsiniz. Öte yandan Bahamalar’da özel bir adayı 200.000 dolar ile 200 milyon dolar arasında bir fiyata satın almak mümkün. 10.000 BTC ile yaklaşık 16 ada satın alabilirsiniz.