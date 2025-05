Kurumsal talebin hız kesmeden devam etmesiyle birlikte Bitcoin, 22 Mayıs Perşembe günü yeni bir rekor kırarak yaklaşık 112 bin dolara ulaştı.

Coingecko verilerine göre günlük yüzde 4’lük artışla yükselen Bitcoin, bir önceki gün kaydedilen 109 bin 500 dolarlık zirveyi geride bıraktı ve yeni bir fiyat keşfi sürecine girdi. Bu yükseliş, toplam kripto para piyasa değerini de 3,6 trilyon dolara taşıdı. Ancak bir yandan da Aralık ortasında ulaşılan 3,9 trilyon dolarlık zirvenin hâlâ gerisinde konumlanıyor; çünkü altcoin piyasasında durgunluk sürüyor.

Yıl başından bu yana yüzde 17’den fazla yükselen BTC, 7 Nisan’da yaşadığı 75 bin dolarlık düşüşten bu yana yaklaşık yüzde 47 oranında toparlandı. Bu yükselişte, başta spot Bitcoin ETF’leri olmak üzere kurumsal yatırımcıların etkisi büyük. ABD’de işlem gören spot ETF’lere son altı işlem gününde toplamda 2 milyar doların üzerinde giriş oldu.

Michael Saylor’ın yönettiği Strategy şirketi ile Japon yatırım firması Metaplanet gibi aktörler, Bitcoin alımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Dijital Sermaye Stratejisti Jeff Walton, Strategy’nin son sekiz ayda 324 bin BTC satın aldığını belirtti. Bu rakam, diğer tüm halka açık şirketlerin toplam Bitcoin varlıklarının 105 bin adet üzerinde yer alıyor.

Yeni zirveyle birlikte Strategy’nin gerçekleşmemiş kazancı 23,5 milyar dolara, elindeki BTC’lerin toplam değeri ise 63,7 milyar dolara ulaştı.

Perakende yatırımcı tarafında ise durum görece sakin ilerliyor. Makroekonomik belirsizlikler, artan enflasyon endişeleri ve düşen sosyal medya ilgisi, piyasadaki bireysel katılımın zayıf kalmasına neden oluyor. Analist CrypNuevo, önümüzdeki haftalarda yükselişin sürebileceğini ve Bitcoin’in 115 bin doları görebileceğini öngörüyor.

