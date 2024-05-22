Her yıl 22 Mayıs’ta Bitcoin Pizza Günü olarak kutlanıyor. Kripto para topluluğu, Bitcoin Pizza Günü’de, Bitcoin tarihindeki en sıra dışı işlemlerden birini anıyor.

22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşen bu olayda, başrol Florida’da yaşayan İngiliz Laszlo Hanyecz yer alıyor. O dönemde Laszlo Hanyecz BitcoinTalk forumunda yaptığı paylaşımda, kendisine iki pizza gönderen kişiye 10.000 BTC ödeyeceğini söyledi. Jeremy Sturdivant bu teklifi kabul ederek Hanyecz’e iki Papa John’s pizzası gönderdi.

Sonuç olarak iki pizza için ödenen 10.000 BTC, Bitcoin’in ticari bir işlemde ilk kez kullanıldığı an olarak tarihe geçti. Bu nedenle 22 Mayıs, Bitcoin destekçileri için büyük bir öneme sahip.

Ancak Bitcoin Pizza Günü acımasız eleştirileri de beraberinde getiriyor. Zira “Ne kadar aptal, eğer o Bitcoin’leri tutsaydı şimdi 700 milyon dolardan fazla parası olurdu! Ama o sadece iki pizza aldı” şeklinde düşünenlerin sayısı hiç de az değil.

Peki olayın aslı gerçekten öyle mi?

Yıllar içerisinde Bitcoin binlerce kat değer kazandı. Sonuç olarak 10.000 BTC günümüzde bir servet değerinde. Ancak 2010’lu yılların başında durum öyle değildi. O dönemde ödenen 10.000 BTC yaklaşık 41 dolar değerindeydi ve gerçekten de iki pizza alınabiliyordu.

Örnek vermek gerekirse 2010’lu yılların başında 100 bin Türk Lirası ile birkaç daire satın almak mümkündü. Ancak günümüzde 100.000 TL ile sadece iPhone satın alınabiliyor. Bu da Türk Lirası’nın yıllar içerisinde kaydettiği değeri gözler önüne seriyor. Sonuç olarak Laszlo Hanyecz, iki Bitcoin için 700 milyon dolar değil, o dönemki değeri olan 41 dolar ödedi.

Bitcoin Pizza Günü olmasaydı, belki de hiç kimse Satoshi Nakamoto’nun eşler arası dijital nakit olarak adlandırdığı Bitcoin’i bir değişim aracı olarak kullanma cesaretini göstermezdi ve Bitcoin, hâlâ değersiz, sadece konsept olarak var olan bir internet parası olarak kalırdı.