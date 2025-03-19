Kripto analiz platformu CryptoQuant’ın paylaştığı bir gönderiye göre, Bitcoin piyasası kaldıraç oranını azaltıyor.

Tarihsel olarak bu tür gelişmeler, kısa ve orta vadede yatırımcılar için kârlı fırsatlar sundu. Benzer bir senaryonun mevcut piyasada da tekrar edebileceği düşünülüyor.

Bitcoin piyasası son iki aydır düşüş trendinde. Yatırımcıların satış baskısı, fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Bu durum Bitcoin için ayı piyasasına işaret etse de, olumlu bir gelişme de olabilir.

Bitcoin Piyasasında Kaldıraç Oranı Azalıyor

CryptoQuant analisti Darkfost, Bitcoin’in açık pozisyonlarının (open interest) 17 Ocak’ta 33.6 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını belirtiyor. Bu, piyasada kaldıraç kullanımının şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yüksek olduğu anlamına geliyor.

O dönemde Bitcoin 100 bin doların üzerinde işlem görüyordu. Üç gün sonra, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından BTC ilk kez 109 bin 114 dolara kadar yükseldi. Ancak, Trump’ın yeni ticaret politikalarına dair belirsizlikler nedeniyle Bitcoin, son iki ayda kazandığı tüm değerleri kaybetti.

Başkan Trump’ın Amerika’nın ticaret ortaklarına uyguladığı ek vergiler, dijital varlıklarda panik satışına neden oldu. Bunun sonucunda Bitcoin kaldıraçlı işlemlerinde büyük bir tasfiye yaşandı. Ocak ayı sonundan bu yana, Bitcoin piyasasındaki açık pozisyonlardan 10 milyar dolardan fazla bir tutar silindi. Tasfiyelerin büyük bir kısmı 20 Şubat – 4 Mart arasında gerçekleşti.

Mevcut durumda, Bitcoin piyasasındaki açık pozisyonlar yaklaşık 23 milyar dolar seviyesinde. Darkfost, bu tür piyasa hareketlerinin boğa piyasalarının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için doğal bir reset süreci olduğunu belirtiyor.

Bitcoin Yatırımcıları Direnç Gösteriyor

Analize göre, büyük borsalardaki Bitcoin vadeli işlemlerinin 90 günlük açık pozisyon değişimi negatif bölgeye geçti. Şu anda ise Bitcoin vadeli işlemlerinin açık pozisyon değişimi yüzde eksi 14 seviyesinde.

Darkfost, geçmiş verilere bakıldığında bu tür kaldıraç azaltma süreçlerinin, kısa ve orta vadede yatırımcılar için iyi fırsatlar sunduğunu vurguluyor.

Öte yandan, Bitcoin sahipleri fiyat düşüşlerine rağmen direnç göstermeye devam ediyor. CryptoQuant verileri, son üç ila altı ay içinde elde tutulan BTC oranında hızlı bir artış olduğunu gösteriyor. Bu eğilim, yatırımcıların satış yapmaktan kaçındığını ve 2024 yılının ortalarındaki düzeltme döneminde görülen birikim modeline benzediğini ortaya koyuyor.