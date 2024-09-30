Bitcoin, Santiment analistlerine göre risk altında.

Bitcoin (BTC) fiyatı, yaklaşık iki hafta önce başlayan yükseliş trendini büyük ölçüde koruyor. Fed’in faiz indirmesinden önce 60 bin doların altında seyreden BTC, hafta sonu 67 bin dolar sınırına dayandı.

Son 24 saatte hafif bir düzeltme geçiren ve yüzde 1,5 gerileyen Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 64.600 dolardan işlem görüyor. Piyasa katılımcılarına ise hala yükseliş beklentisi hakim.

Ancak analistlere göre bu durum, BTC’nin yakında düzeltmeye başlama ihtimalini artırıyor.

Bitcoin Duyarlılığı Fazla Pozitif

Zincir üstü analiz kaynağı Santiment, 29 Eylül tarihli X gönderisinde Bitcoin piyasasındaki duyarlılığa dikkat çekti.

Santiment’e göre, mevcut durumda sosyal medyada Bitcoin ile ilgili her bir olumsuz gönderiye neredeyse iki olumlu gönderi düşüyor. Santiment, bu durumu düşüş sinyali olarak yorumluyor.

Bitcoin için rekor bekliyorsanız, topluluğun beklentileri düşene kadar beklemeniz gerekebilir. Şu anda BTC ile ilgili her bir olumsuz gönderiye karşılık 1,8 olumlu gönderi paylaşılıyor. Piyasalar tarihsel olarak topluluğun beklentisinin aksi yönünde hareket ediyor.

📊 If you're awaiting Bitcoin's new all-time high, it may need to wait until the crowd slows down their own expectations. There are currently 1.8 bullish posts toward BTC for every 1 bearish post. Markets historically always move the opposite direction of crowd's expectations. pic.twitter.com/ZxDxalgmzb — Santiment (@santimentfeed) September 29, 2024

Topluluk üyeleri arasında bu mantığı kabul etmeyenlerin sayısı epey fazla. Bunlardan biri olan X kullanıcısı guybedo, açık pozisyon (OI) ve fonlama oranı gibi türev piyasası göstergelerinin de benzer şekilde yanlış yorumlandığına dikkat çekti.

‘OI değeri çok yüksek piyasa düşecek, fonlama oranı yüksek fiyat düşecek’ demek gibi bir şey. Yanlış olduğu anlaşılana kadar doğru bir argüman. Boğa piyasalarında OI yükselir, fonlama oranı epey yüksektir, piyasa yükseliş bekler, fiyat da yükselmeye devam eder.

"Markets historically always move the opposite direction of crowd's expectations."

Kinda the same argument as "OI at high levels, it's gonna dump" "funding rate so high, it's gonna dump".

It's true until it's not: in a raging bull market OI is super high, funding is super high,… — guybedo (@guybedo) September 29, 2024

Bir diğer X kullanıcısı Anonymous freethinker da benzer bir söylemde bulundu. Kullanıcı, “Piyasalar beklentinin aksi yönünde bir noktaya kadar ilerler. Aynı şey Eylül 2020’de de yaşandı,” diye belirtti.

BTC, söz konusu dönemde 10 bin dolar bandından işlem görüyordu. İlerleyen aylarda yükselmeye devam eden kripto para, Aralık 2020’de 20 bin doları geçerek fiyat rekoru kırmıştı.