Bitcoin, Santiment analistlerine göre risk altında.

Bitcoin (BTC) fiyatı, yaklaşık iki hafta önce başlayan yükseliş trendini büyük ölçüde koruyor. Fed’in faiz indirmesinden önce 60 bin doların altında seyreden BTC, hafta sonu 67 bin dolar sınırına dayandı.

Son 24 saatte hafif bir düzeltme geçiren ve yüzde 1,5 gerileyen Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 64.600 dolardan işlem görüyor. Piyasa katılımcılarına ise hala yükseliş beklentisi hakim.

Ancak analistlere göre bu durum, BTC’nin yakında düzeltmeye başlama ihtimalini artırıyor.

Zincir üstü analiz kaynağı Santiment, 29 Eylül tarihli X gönderisinde Bitcoin piyasasındaki duyarlılığa dikkat çekti.

Santiment’e göre, mevcut durumda sosyal medyada Bitcoin ile ilgili her bir olumsuz gönderiye neredeyse iki olumlu gönderi düşüyor. Santiment, bu durumu düşüş sinyali olarak yorumluyor.

📊 If you're awaiting Bitcoin's new all-time high, it may need to wait until the crowd slows down their own expectations. There are currently 1.8 bullish posts toward BTC for every 1 bearish post. Markets historically always move the opposite direction of crowd's expectations. pic.twitter.com/ZxDxalgmzb

— Santiment (@santimentfeed) September 29, 2024