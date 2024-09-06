Bitcoin opsiyon piyasasında bir vade günü daha geldi, fiyatlar ise bir haftadır düşüş trendinde. BTC bugün yükselebilir mi?

Bugün (6 Eylül Cuma) parasal değeri 776 milyon dolar olan 13.500 civarı Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak.

Hem aylık hem de haftalık sözleşmelerin vade günü olan geçtiğimiz cumaya kıyasla bugün, görece küçük bir olayı temsil ediyor.

Bitcoin Opsiyonlarının Vadesi Doluyor

Bu hafta vadesi dolacak BTC opsiyonlarında satış ve alış sözleşmelerinin oranı 0,82 ölçülüyor. Yani alış sözleşmelerinin sayısı, satış sözleşmelerinden biraz fazla.

Deribit’e göre, işlem fiyatı 70 bin dolar ile 75 bin dolar aralığında olan sözleşmeler oldukça yüksek açık pozisyon (OI) değerine sahip. 90 bin dolar işlem fiyatlı opsiyonların OI değeri 720 milyon dolar, 100 bin dolar fiyatlı olanların ise 913 milyon dolar ölçülüyor.

Kripto türev sağlayıcısı Greeks Live, piyasada güvenin giderek azaldığını öne sürdü. Veriler, opsiyon piyasasının kısa vadede negatif beklentiler içinde olduğunu ortaya koyuyor. Eylül ayı genelde zaten zayıf geçiyor, ancak ay sonunda Fed’in faiz indirimi gibi bazı pozitif olaylar yaşanabilir.

Bitcoin opsiyonlarına ek olarak, parasal değeri 304 milyon dolar olan 126 bin Ethereum opsiyonunun vadesi dolacak. Onların satış/alış oranı ise 0,63 ölçülüyor.

Bitcoin Korku & Açgözlülük Endeksi, BTC fiyatının 56 bin doların altına gerilemesiyle yeniden “aşırı korku” bölgesine döndü. Endeks haber yayın saati itibarıyla 22 puanda.

Kripto paraların toplam piyasa değeri, son 24 saatte yüzde 3,2 azaldı ve 1,94 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin Fear and Greed Index is 22. Extreme Fear

Current price: $56,159 pic.twitter.com/jyrtLakbIi — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) September 6, 2024