Cuma günü geldi çattı ve bu, bazı kripto para opsiyonlarının vadesinin dolacağı anlamına geliyor. Peki bu haftaki vade sonu etlinliği kripto para piyasasını nasıl etkileyecek.

18 Ekim Cuma günü 18.500 Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak. Bu opsiyon sözleşmelerinin toplam değeri 1,26 milyar dolar seviyesinde.

Bu haftaki vade sonu etkinliği, geride bıraktığımız hafta gerçekleşene oldukça benziyor. Azalan fiyat dalgalanmaları nedeniyle bu haftaki vade sonu etkinliğinin de kripto para piyasasındaki etkisinin en düşük seviyede olacağı öngörülüyor.

Ancak bu ayın son Cuma günü yani 25 Ekim’de yaklaşık 4 milyar dolarlık Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak.

Bu haftanın Bitcoin opsiyon sözleşmelerinde put/call oranı 0,86 seviyesinde. Bu da, süresi dolan uzun (call) sözleşmelerin kısa (put) sözleşmelere göre biraz daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan Deribit verilerine göre Bitcoin’de 70.000 dolarlık kullanım fiyatında (strike price) 1 milyar doları aşan açık pozisyon (OI) bulunuyor. Ayrıca, 100.000 dolar kullanım fiyatında da 1 milyar doların üzerinde açık pozisyon var. Bu boğaların türev piyasasına yönelik ilgisinin yeniden arttığını gösteriyor.

New ATH in #Bitcoin futures open interest.

Two things:

1) High leverage means higher likelihood of volatile shake-outs.

2) The bigger Bitcoin gets, the bigger this metric will be simply as a matter of scale.

If you're long spot, be patient, & don't FOMO

Pullbacks will happen pic.twitter.com/7MoS6edDRV

— _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) October 17, 2024