Bitcoin opsiyon piyasasında bir vade günü daha geldi. Üstelik bugün epey yüklü değerde sözleşmenin vadesi dolacak. Peki kriptoda düşüş trendini sonlandırmaya yeterli olacak mı?

Bugün (12 Temmuz Cuma) 1,49 milyar dolar değerde 23.700 Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak.

Geçtiğimiz haftaki vade gününün spot piyasalara pek bir etkisi olmamıştı. Bitcoin, Alman hükümetinin transferleri, Mt. Gox’un iade süreci ve madencilerin satışlarından dolayı düşmeye devam ediyor. Bu hafta farklı geçebilir mi?

Bugün vadesi dolacak BTC opsiyon sözleşmelerinin satım/alım oranı 1,08 ölçülüyor. Yani iki sözleşme türü ve boğalar ve ayılar arasında güçlü bir denge mevcut. En fazla zarar edebilecek olanlar ise 58.500 dolar işlem fiyatlı alım sözleşmeleri, ki bu seviye spot fiyatın biraz üstünü temsil ediyor.

Öte yandan, Deribit verilerine göre 100 bin dolar işlem fiyatlı alım sözleşmelerinin açık pozisyon değeri de 800 milyon dolar ile azımsanmayacak kadar yüksek. 65 bin dolar ve yukarısı için alım sözleşmelerinin açık pozisyonu da epey fazla ve bu durum, türev yatırımcılarının yükseliş beklentisinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Kripto türev hizmeti Greeks Live, piyasaların bu hafta hafif bir toparlanma yaşadığını ve zımni dalgalanmanın mart ayından beri görülmüş en düşük seviyelere sert bir şekilde gerilediğini belirtti.

Zımni dalgalanma, ilerleyen tarihte vadesi dolacak kripto türev sözleşmelerinin öngörülen dalgalanmasını ifade ediyor.

July 12 Options Data

24,000 BTC options are about to expire with a Put Call Ratio of 1.08, a Maxpain point of $58,500 and a notional value of $1.4 billion.

157,000 ETH options are due to expire with a Put Call Ratio of 0.37, a Maxpain point of $3,100 and a notional value of $490… pic.twitter.com/rLvHLTPkrj

— Greeks.live (@GreeksLive) July 12, 2024