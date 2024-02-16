Bitcoin, hız kesmeden yükseldiği günlerin ardından 52 bin doların civarında konsolide oluyor. Opsiyon yatırımcılarının ise gözü çok daha yukarılarda.

Bitcoin, son yedi günde yüzde 8,7, 30 günde ise yüzde 21 değer kazandı. Kripto paranın güçlü yükselişi, yatırımcıları boğa beklentisine sokmuş gibi duruyor.

Opsiyon Yatırımcılarının Bitcoin Hedefi Yüksek

Bitcoin opsiyon sözleşmeleri, sahiplerine sözleşmede belirtilen ileri bir tarihte, yine sözleşmede belirtilen fiyattan BTC satın alma imkanı sunuyor.

Satış opsiyonu alanlar, genellikle fiyatın düşeceğini öngördükleri seviyeden daha yüksek işlem fiyatlı opsiyonları tercih ediyorlar. Böylece kâr edebiliyorlar. Tam aksine, alım opsiyonlarında ise fiyatın yükseleceği öngörülen seviyeden daha düşük opsiyonlar tercih ediliyor.

QCP Capital’a göre, Bitcoin’in güncel kurunu aşan 60 bin doların üzerinde işlem fiyatlı alım opsiyonları büyük ilgi görmeye başladı. Yatırımcılar, 60-80 bin dolar aralığında değişen opsiyonları satın almak için toplam 10 milyon dolar harcadı.

Kripto türev borsası Deribit’te de benzer bir trend mevcut. İşlem fiyatı 65 bin doları geçen açık alım opsiyonlarının sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Opsiyonların büyük kısmını vadesi nisan ile aralık arasında dolanlar oluşturuyor. Yani opsiyon piyasası, Bitcoin’in 2024 sonuna kadar 80 bin doların üzerine çıkmasına oynamaya başladı.

Ay ay incelemek gerekirse, vadesi mart sonu dolan alım opsiyonları arasında en yaygın işlem fiyatı 60 bin dolar. Tıpkı diğer piyasa katılımcıları gibi, opsiyon yatırımcıları da BTC fiyatında halving’e kadar yükseliş öngörüyor.

Opsiyon yatırımcılarının yükseliş beklentisi tüm yılı kapsıyor. Aralık ayı vadeli alım opsiyonları, 100 bin dolar gibi tüm zamanların hedefi denebilecek bir işlem fiyatında yoğunlaşıyor.

Yaklaşan halving, yeni onaylanan ve büyük ilgi gören spot ETF’ler ve piyasa geneline hakim olan olumlu hava, Bitcoin fiyatında yükseliş beklentisini destekliyor.