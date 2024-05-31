Açık Pozisyonlar ve Beklentiler

Long pozisyonlarda, 70.000 dolar, 75.000 dolar, 80.000 dolar ve hatta 100.000 dolarlık kullanım fiyatları da dahil olmak üzere, çok sayıda açık pozisyon ya da henüz vadesi dolmamış kontrat bulunuyor.

Short pozisyonlarda ise 60.000 dolarlık kullanım fiyatında 519 milyon dolarlık açık faiz (OI) bulunuyor. Açık faiz, henüz kapatılmamış türev pozisyonlarının toplam değeridir. Bu, türev yatırımcılarının Bitcoin’in yükselişe devam edeceğini ve daha yüksek fiyatlara yükselmesini beklediklerini gösteriyor.

Tüm mevcut Bitcoin opsiyon sözleşmelerinin toplam değeri 19 milyar doları buluyor.

Ethereum ve Diğer Kripto Paralarda Durum Ne?

Bugün ayrıca yaklaşık 3,7 milyar dolarlık Ethereum sözleşmesinin vadesi dolacak. Bu 910.000 sözleşmenin put/call oranı 0,84 ve BTC sözleşmelerine kıyasla uzun ve kısa satıcıların daha dengeli olduğunu görülüyor.

Ethereum vadeli işlemleri bu hafta yaklaşık 17 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.

Kripto Piyasasında Son Durum Ne?

Spot piyasaları, opsiyon sözleşmelerinin vade sonunun gelmesine pek fazla tepki vermiyor. Ancak bugünkü vade sonu olayı, kripto para piyasasında büyük bir etki yaratabilir. Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte 2,68 trilyon dolar seviyesinde sabit kaldı.

Son 24 saatte %1 oranında değer kazanan Bitcoin 68.163 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum ise %0,2’lik artışla 3.733 dolar bandında el değiştiriyor.

Son birkaç günde yaşanan düşüşler sırasında en büyük darbeyi memecoin’ler aldı.

Bugünün büyük Bitcoin opsiyonlarının vadesinin dolmasıyla, piyasalarda daha fazla volatilite ve hareketlilik bekleniyor. Kripto para yatırımcıları, bu olayın piyasalar üzerindeki etkilerini yakından takip etmeye devam edecek.