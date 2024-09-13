13 Eylül Cuma itibarıyla Bitcoin opsiyon piyasasında bir vade günü daha geldi çattı. Piyasaya ise zayıf bir yükseliş trendi hakim. Vade günü bu trendi nasıl etkiler?

Bitcoin opsiyon piyasasında bugün 23 bin civarı sözleşmenin vadesi doluyor. Vade günü gelen sözleşmelerin toplam parasal değeri 1,34 milyar doları buluyor.

Bugün geçtiğimiz cumaya kıyasla iki kat fazla değerde sözleşmenin vadesi dolacak. Dolayısıyla vade gününün kripto fiyatlarına etkisi de daha büyük olabilir.

Opsiyon Piyasasında Büyük Gün

Bu hafta vadesi dolacak Bitcoin opsiyonlarının satış/alış oranı 0,86 ölçülüyor. Yani alış opsiyonlarının sayısı satış opsiyonlarından bir miktar daha fazla.

Deribit verilerine göre, işlem fiyatı 70 bin dolar olan opsiyonların açık pozisyon (OI) değeri 627 milyon dolar, 75 bin dolar olan sözleşmelerin OI değeri ise 638 milyon doları geçiyor.

OI, 90 bin dolar işlem fiyatlı opsiyonlar için 751 milyon dolar ve 100 bin dolar için 930 milyon dolar gibi büyük bir değer ölçülüyor.

Bu hafta ABD’de açıklanan TÜFE verileri ve başkan adaylarının münazarası, kripto piyasalarında önemli bir dalgalanmaya yol açmadı.

Piyasalar öte yandan Fed’in faiz indirimi sözünü fiyatlandırıyor. Önümüzdeki hafta alınması beklenen karar ile piyasanın büyük çoğunluğu 25 baz puan indirim bekliyor.

Ethereum piyasasında ise parasal değeri 299 milyon dolar olan 126.700 opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak. Bu opsiyonların satış/alış oranı Bitcoin’e benzer olarak 0,73 ölçülüyor.

Son 24 saatte pek bir değişiklik göstermeyen BTC ve ETH, konsolide olmayı sürdürüyor. Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 58 bin doların hemen üzerinden işlem görüyor. ETH ise 2.360 dolarda seyrediyor.