Opsiyon piyasasında bir vade günü daha geldi. Ancak bu dev günde (27 Eylül Cuma) hem haftalık hem de opsiyonların vadesi doluyor.

Bugün yaklaşık 89 bin Bitcoin opsiyonunun vadesi dolacak. Bu opsiyonların parasal değeri 5,8 milyar dolar ölçülüyor.

Hem haftalık hem de aylık opsiyonların vade günü olan bugün, geçtiğimiz üç haftaya kıyasla çok daha büyük bir etkinliği temsil ediyor. Dolayısıyla spot piyasalara etkisi de daha yoğun olabilir.

Bu cuma vadesi dolan Bitcoin opsiyonlarının satış/alış oranı 0,64 ölçülüyor. Yani alış opsiyonlarının sayısı, satış opsiyonlarından epey fazla. En yüksek açık pozisyon (OI) değeri 59 bin dolarda bulunuyor.

Deribit verilerine göre, 70 bin dolar işlem fiyatlı opsiyonların OI değeri 872 milyon dolar, 90 bin dolar olanların 910 milyon dolar, 100 bin dolar olanların ise bir milyar dolardan fazla ölçülüyor.

Kripto opsiyon sağlayıcısı Greeks Live, varlık sınıfının son üç haftadır güçlü bir performans gösterdiğine dikkat çekti. Fed’in faizleri 50 baz puan indirmesi, kripto piyasasına olan güveni artırdı. Greeks Live, dördüncü çeyreğin kripto için yükseliş ile geçmesini bekliyor.

27 Sep Options Data

89,000 BTC options are about to expire with a Put Call Ratio of 0.64, a Maxpain point of $59,000 and a notional value of $5.8 billion.

718,000 ETH options are about to expire with a Put Call Ratio of 0.47, a Maxpain point of $2,500 and a notional value of $1.9… pic.twitter.com/JWD30gCE5w

— Greeks.live (@GreeksLive) September 27, 2024