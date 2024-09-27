Opsiyon piyasasında bir vade günü daha geldi. Ancak bu dev günde (27 Eylül Cuma) hem haftalık hem de opsiyonların vadesi doluyor.

Bugün yaklaşık 89 bin Bitcoin opsiyonunun vadesi dolacak. Bu opsiyonların parasal değeri 5,8 milyar dolar ölçülüyor.

Hem haftalık hem de aylık opsiyonların vade günü olan bugün, geçtiğimiz üç haftaya kıyasla çok daha büyük bir etkinliği temsil ediyor. Dolayısıyla spot piyasalara etkisi de daha yoğun olabilir.

Kripto Opsiyonlarında Vade Günü

Bu cuma vadesi dolan Bitcoin opsiyonlarının satış/alış oranı 0,64 ölçülüyor. Yani alış opsiyonlarının sayısı, satış opsiyonlarından epey fazla. En yüksek açık pozisyon (OI) değeri 59 bin dolarda bulunuyor.

Deribit verilerine göre, 70 bin dolar işlem fiyatlı opsiyonların OI değeri 872 milyon dolar, 90 bin dolar olanların 910 milyon dolar, 100 bin dolar olanların ise bir milyar dolardan fazla ölçülüyor.

Kripto opsiyon sağlayıcısı Greeks Live, varlık sınıfının son üç haftadır güçlü bir performans gösterdiğine dikkat çekti. Fed’in faizleri 50 baz puan indirmesi, kripto piyasasına olan güveni artırdı. Greeks Live, dördüncü çeyreğin kripto için yükseliş ile geçmesini bekliyor.

Üçüncü çeyrek sona yaklaşıyor. Geçmiş yıllardaki verilere bakacak olursak, kriptolar dördüncü çeyrekte genelde iyi performans gösteriyor. Fed o zamana kadar iki kez faiz indirmiş olacak ve ABD seçimleri gerçekleştirilecek. Birçok yatırım fırsatı doğacak.

27 Sep Options Data

89,000 BTC options are about to expire with a Put Call Ratio of 0.64, a Maxpain point of $59,000 and a notional value of $5.8 billion.

718,000 ETH options are about to expire with a Put Call Ratio of 0.47, a Maxpain point of $2,500 and a notional value of $1.9… pic.twitter.com/JWD30gCE5w — Greeks.live (@GreeksLive) September 27, 2024

Ethereum Opsiyonlarında Son Durum

Bugün ayrıca parasal değeri 1,9 milyar dolar olan 718 bin ETH opsiyonunun vadesi dolacak. Opsiyonların satış/alış oranı 0,47 ölçülüyor. En yüksek OI değeri 2.500 dolar işlem fiyatlı sözleşmelerde bulunuyor.

Kripto para piyasasında bugün vadesi dolacak opsiyonların toplam değeri 7,7 milyar dolar ölçülüyor. Bu değer, Bitcoin’in fiyat rekoru kırdığı mart sonundan beri görülen en yüksek değeri temsil ediyor.

CoinMarketCap verilerine göre, kripto para piyasası son 24 saatte yüzde 2,81 değerlendi. Toplam değer haber yayın saati itibarıyla 2,31 trilyon dolar ölçülüyor.

En büyük kripto para Bitcoin, 65 bin doları geçerek 65.750 dolara kadar yükseldi. Ethereum’un kripto parası Ether (ETH) ise 2.650 doları geçmeye çalışıyor.