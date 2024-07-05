Bitcoin opsiyon piyasasında haftanın son günüyle birlikte vade tarihi geldi. Bu haftaki vade dolum günü, değer açısından pek büyük değil. Ancak kripto piyasalarının mevcut durumu göz önün alındığında, etkisi büyük olabilir.

Bugün yaklaşık 18 bin Bitcoin opsiyonunun vadesi doluyor. Vadesi dolan sözleşmelerin nominal değeri 1 milyar dolar civarı ölçülüyor.

Bitcoin Opsiyonlarının Vadesi Doluyor

BTC opsiyon piyasasında 5 Temmuz’da vadesi dolacak satış opsiyonlarının alım opsiyonlarına oranı 0,65 ölçülüyor. Yani satış opsiyonlarından neredeyse iki kat fazla alım opsiyonu bulunuyor.

En fazla zarar edecek olanlar ise 61.500 dolardan alım opsiyonu veren sözleşmeler olacak. Bitcoin’in spot fiyatı, son düzeltmeyle birlikte 54 bin dolara, opsiyon fiyatının epey aşağısına geriledi.

Deribit verilerine göre, 90 bin dolardan alım opsiyonlu sözleşmelerin açık pozisyon değeri 532 milyon dolar, 100 bin dolar alım opsiyonlarının ise 665 milyon dolar ölçülüyor. Ancak daha düşük alım opsiyonlarının giderek artan açık pozisyon değeri, ayıların kontrolü ele geçirdiğini ortaya koyuyor.

Kripto türev sağlayıcısı Greeks Live’a göre piyasaya şu anda negatif bir hava hakim. Mevcut koşullar, satış yapmaya niyetli kurumsal yatırımcılara güzel fırsatlar sunuyor.

Bitcoin opsiyonlarına ek olarak, bugün 164 bin Ethereum opsiyonunun vadesi de dolacak. Ethereum opsiyonlarının satış/alım oranı 0,36 ölçülürken, en yüksek nominal değere sahip alım opsiyonunun 470 milyon dolar ile 3.350 dolar olduğu görülüyor.

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Kripto para piyasası son 24 saatte yüzde 8,6 değer kaybetti. Tüm kripto paraların değeri 2,08 trilyon dolar ölçülüyor. Glassnode verilerine göre geçtiğimiz bir gün içinde 675 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

Geçtiğimiz saatlerde 54 bin doların altını test eden Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 55.680 dolardan işlem görüyor.